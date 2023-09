Argyle Volcano Study Identify Clue to Find New Diamond Deposits

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Curtin tetahi mea nui ki te rangahau i nga toka whai taimana mai i te puia o Argyle i Ahitereiria ki te hauauru. Kua kitea e ratou te whakauru tuatoru e ngaro ana mo te hanga taimana mawhero utu nui. Ko tenei kitenga ka whai paanga nui ki te rapu ao mo nga putunga taimana hou.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Nature Communications, e whakaatu ana i tua atu i te waro i roto i te whenua me nga kaha mai i te tukinga o nga papa tectonic, ko te noho mai o nga taimana mawhero ki te mata o te whenua e hiahia ana nga whenua i "toro" i te wa e pakaru ana te whenua i nga rau miriona. tau ki muri. Na tenei toronga ka puta he waahi ki roto i te kirinuku o te whenua e ara ake ai te magma kawe taimana.

Ko te Kairangahau matua a Takuta Hugo Olierook e whakamarama ana e kiia ana he 1.3 piriona tau te pakeke o Argyle, 100 miriona tau te pakeke ake i nga whakaaro o mua. Ko tona hanganga e hono ana ki te pakaruhanga o te ao tawhito. Ko te rohe kei reira te putunga taimana Argyle he huanga na te tukinga i waenganui i te rohe o Kimberley me te raki o Ahitereiria, ka puta he nawe ki te whenua e kore e tino ora.

Ko te whakahau a Takuta Olierook ko te whakakotahitanga o te waro hohonu, te tukinga whenua, me te totoro o te whenua he mea nui ki te kimi taimana mawhero. E whakapono ana ia ma te tautuhi i enei kai e toru, ka kitea nga putunga taimana hou, he rite ki te maina rongonui o Argyle, ko ia te puna taimana nui rawa atu o te ao.

Heoi ano, e whakaae ana a Takuta Olierook ka puta he wero ki te rapu putea taimana mawhero hou. Ko te nuinga o nga putunga taimana kua kitea i waenganui o nga whenua tawhito na te mea he ngawari ake te kimi i nga puia kua kitea. Ko te puia o Argyle, kei te tuunga o nga whenua tawhito e rua, kua hanga neke atu i te 90 paiheneti o nga taimana mawhero o te ao.

Ko Murray Rayner te Kaituhituhi me te tino tohunga matawhenua o Rio Tinto e whakanui ana i te hiranga o te tau me te waahi o te puia o Argyle ki te maarama ki te hanganga o enei kohatu onge me te utu nui. I whakahaerehia te rangahau e nga kairangahau e hono ana ki te Whare Wananga o Curtin John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group, me te Roopu Rangahau Earth Dynamics.

Hei whakamutunga, ko te kitenga o te tohu tuatoru e tika ana mo te tautuhi i nga putunga taimana hou ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro taimana. Kua pai ake te maarama o nga kairangahau ki nga tikanga e hiahiatia ana mo te hanga taimana mawhero, ka rapu tonu i nga puia e mau taimana ana i Ahitereiria me etahi atu rohe.

Source: Curtin University, Nature Communications.