Ko nga Akoranga Hou e kii ana kei roto i nga Asteroids Ultradense etahi Huanga Tino taumaha

I kitea e tetahi rangahau tata nei ko etahi asteroids ultradense i roto i to tatou punaha solar he mea tito o nga mea taumaha kaore ano kia kitea i runga i te whenua. He nui ake te kiato o enei asteroids i nga mea tikanga e kitea ana i runga i to tatou ao, he mea ahurei, he mea whakahihiri hoki mo nga kaiputaiao.

Ko tetahi tauira ko Asteroid 33 Polyhymnia, kei roto i te whitiki asteroid matua i waenganui i Mars me Jupiter. He tino nui te kiato o Polyhymnia e kore e taea te whakarite ki tetahi mea i runga i te whenua. Na tenei i whakapono ai nga kairangahau ko tera me etahi atu asteroids rite te ahua o nga momo mea kaore i kitea e kore e taea te whakamarama ma te whakamahi ahupūngao tikanga.

Ko te rangahau, i whakahaerehia e Johann Rafelski me ona hoa mahi mai i te Whare Wananga o Arizona, i aro ki nga taonga ultradense compact (CUDOs). He nui ake te kiato papatipu o enei tinana arorangi i tera o te osmium, koinei te tino kiko o te ao. E kii ana nga kairangahau ko nga asteroids penei i te Polyhymnia ka tito he huānga me nga tau ngota teitei ake i te 118, kaore ano kia kitea i mua.

Ko te rangahau, kua whakaaetia mo te panui i roto i te European Physical Journal Plus, e kii ana tera pea he "motu mo te pumau karihi" i te taha o nga tau ngota 164, kei reira nga mea tino taumaha. Ahakoa ko nga huānga kei tua atu i te nama ngota 118 he ariā me te kore iu i tenei wa, ko te matapae ka piki ake te kiato o enei huānga ki raro i te ripanga o ia wa.

Mena ka whakapumautia ko etahi o nga asteroids i roto i te whitiki asteroid kei roto nga mea kore e taea te tiki, ka taea e ratou te whai waahi mo nga mahi maina. Ko te whai waahi ki te whiwhi huānga taumaha rawa atu, tae noa ki nga mea karekau i te maataki, karekau ranei e matakihia, mai i roto i a tatou ake punaha solar he tirohanga whakahihiri.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau e whakaatu ana i te oranga o nga huānga tino taumaha i roto i nga asteroids ultradense, ka taea te whakarato i nga tirohanga nui ki te hanganga o to tatou punaha solar me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te torotoro haere me te tango rawa.

Pūtake: Ko nga huānga tino taumaha me nga mea ultradense, Springer