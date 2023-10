Ma te mahi tahi me nga Robots ka arahi ki te paanui a-iwi, ka kitea nga rangahau

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kaiputaiao i te Whare Wananga Hangarau o Berlin kua kitea ko te mahi tahi me nga karetao ka arahi ki te whakangao hapori, ka whakangawari nga tangata takitahi ka tuku i o raatau hoa mahi hei mahi. I whakatewhatewhahia e nga Kairangahau mena ka whakaatu te tangata i te paanui hapori i te wa e mahi ana i te taha o nga karetao.

I whakahaerehia e nga kaiputaiao he mahi tirotiro i nga hapa o te ahumahi, i whakawhiwhia nga kaiuru ki nga whakaahua o nga papa taiawhio me te tirotiro mo nga hapa. Ko te haurua o nga kaiuru i korerohia kua oti te tirotirohia nga papa taiawhio e te karetao, ko te haurua kaore i hoatu enei korero.

I te tuatahi o te titiro, ko te ahua o te aroaro o te karetao kaore he rereketanga o te whanonga me te mahi a nga kaiuru. Heoi, i te ata tirotiro, ka kitea e nga kairangahau ko te hunga e mohio ana mo te tirotiro o mua a te karetao he iti ake nga hapa ka mau i nga waahanga o muri o te mahi. E tohu ana tenei i tetahi ahuatanga e kiia nei he "titiro engari karekau e kite," ka iti haere te hinengaro o te tangata ki tetahi mahi ina whakawhirinaki ana ratou ki te hangarau.

I whakatupato ano nga kaituhi o te rangahau ko tenei ngaronga o te hihiri me te heke o te aro ki nga korero ka pa ki te haumarutanga, ina koa ki nga umanga he maha nga tirotiro-rua. I whakaae ratou he iti noa ta raatau ako, tae atu ki te waahi taiwhanga me te mea kaore nga kaiuru i mahi tika me te robot.

Me rangahau ano ki te tuhura i te whanuitanga o tenei take i roto i nga taiao mahi tuturu me tona paanga ki nga hua mahi. Ko te mohio ki nga paanga kino pea o te mahi me nga karetao he mea nui i te mea kei te ahu whakamua tonu te hangarau i roto i te mahi tahi a te tangata-karetao.

Rauemi:

– Cymek, DH, Onnasch, L. (2021). Paapori Hapori i roto i te mahi tahi a te tangata-robot: te take o te whai waahi me te whakakorenga. Tuhinga o mua i Robotics me AI.

– Whakaahua: Wetewetehia