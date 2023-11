Te Taurangi Huarere Arctic: Whakanuia nga Matapaetanga Huarere i te Arctic

By

Kei te haere tonu te mahi pakaru whenua ki te huri i te matapae huarere ki te Arctic. Ko te Arctic Weather Satellite, i hangaia e te European Space Agency (ESA), e whai ana ki te whakatika i te kore o nga raraunga mo nga matapae poto mo te wa poto i tenei rohe. Ko te amiorangi, i hangaia i roto i nga marama 36 noa ma te huarahi New Space, kua haria mai i OHB i Sweden ki Tiamana mo etahi momo whakamatautau nui.

Ko nga amiorangi tawhito i roto i nga waahi o te waahi me te polar e whakarato ana i nga raraunga nui mo te matapae huarere. Heoi, he iti rawa te aro turuki i te Arctic na te kore e kitea mai i nga peerangi geostationary. Ko te Arctic Weather Satellite, he tauira mo te kahui whetu EPS-Sterna, e whai ana ki te whakarereke i tera.

Ko te kaupapa EPS-Sterna e whakaaro ana he kahui whetu e ono microsatellites i roto i nga rererangi orbital e toru hei whakarato i te rerenga korero o te pāmahana me te makuku mai i nga waahi katoa o te whenua. Ma tenei kahui whetu e taea ai te matapae huarere mo te wa poto, te 'nowcasting ranei,' i te Arctic, me te whakapai ake i nga matapae huarere o te ao. Ko te huinga o nga microsatellites e ono ka whakakiia kia toru nga wa.

I mua i te tutukitanga o te kaupapa EPS-Sterna, me whakamatau te tauira o te Arctic Weather Satellite i tona whai huatanga. Ko te amiorangi he mea hou ki te 19-whakawhitiwhiti-whakawhiti irirangi irirangi ngaruiti, i hangaia hei whakarato i te haumuku taumira teitei me te oro o te hau i nga ahuatanga huarere katoa.

Ko te amiorangi kua whakamatauria he whakamatautau nui, tae atu ki te manatoko i nga hononga i waenga i te amiorangi me te pokapū whakahaere miihana. Inaianei kei te whakahaerehia he kaupapa whakamatautau mo te taiao i IABG i Tiamana, ka kitea ki nga wiri, haruru, me nga ahuatanga o te wera nui e pa ana ki te orbit. I te otinga o enei whakamatautau, ka hoki ano te amiorangi ki OHB i Sweden mo nga arowhai whakamutunga i mua i te kawe ki te waahi whakarewanga a SpaceX i Vandenberg, California.

Ko te ra whakarewanga mo te Arctic Weather Satellite ko Pipiri 1, 2024, i runga i te roketi Falcon 9. Mena ka angitu, ka tohu tenei misioni i tetahi tohu nui ki te whakapai ake i nga kaha o te matapae huarere i te Arctic me tua atu.

FAQ

He aha te kaupapa o te Arctic Weather Satellite?

E whai ana te Arctic Weather Satellite ki te whakapai ake i nga matapae huarere i roto i te Arctic, i tenei wa karekau he raraunga tika mo te wa poto.

He aha te kahui whetu EPS-Sterna?

Ko te kaupapa EPS-Sterna he huinga whetu e ono o nga microsatellites ka whakarato i nga raraunga mahana me te makuku mai i nga waahi katoa o te whenua, e taea ai te matapae huarere-a-roa me te whakarei ake i nga matapae huarere o te ao.

Ahea te Arctic Weather Satellite ka whakarewahia?

Ko te amiorangi kua whakaritea kia whakarewahia i te Pipiri 1, 2024, i runga i te roketi Falcon 9.

Ka pehea te whai waahi o te amiorangi ki te matapae huarere?

Kua mau ki te irirangi irirangi ngaruiti ngaruiti whiti-whakawhiti, ka kohia e te amiorangi te haumākū taumira teitei me nga raraunga pāmahana i roto i nga ahuatanga huarere katoa, ka pai ake te tika o nga matapae huarere i te Arctic me te ao.