I Hangaia e te Tangata nga Hanganga Rakau i te Haurua miriona tau ki muri, ka kitea e te ako

Kua kitea e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Liverpool me te Whare Wananga o Aberystwyth nga taunakitanga e hanga ana te tangata i nga hanganga rakau i te haurua miriona tau ki muri. I keria e te roopu nga rakau kua tiakina paitia i te waahi whaipara tangata o Kalambo Falls i Zambia, no mua atu i te 476,000 tau, i mua i te kukuwhatanga o Homo sapiens. Ko nga tohu tapahi taputapu kohatu i runga i te rakau e whakaatu ana i te hanga me te honoa e te tangata o mua nga rakau nunui e rua hei hanga hanganga, he papa, he waahanga ranei o te whare.

Ko tenei kitenga he whakawero i te whakaaro o te ao he noho manene te tangata o te Tau Kohatu. Ko te rohe he puna wai mohoao me te nui o te kai, ka taea e enei tangata te noho me te hanga hanganga. Ko te kitenga o nga hanga rakau e whakaatu ana he mohio, he whakaaro pohewa, he pukenga hoki enei tangata o mua ki te hanga i tetahi mea kaore ano kia puta.

I whakamahia e te roopu rangahau nga tikanga reiti whakamarama hou hei whakatau i te tau o nga kitenga. Ma te wetewete i te wa whakamutunga ka kitea nga kohuke o te onepu huri noa ki te ra, ka taea e nga kairangahau te whakanoho i te rakau i te hawhe miriona tau te pakeke. He nui nga paanga o tenei tikanga teiti hou mo te maaramatanga ki te kukuwhatanga o te tangata me te whakaahei mo te reanga o mua.

Ko te waahi o Kalambo Falls, kei te awa o Kalambo, kei te rohe o Zambia me te Rohe Rukwa o Tanzania. E mohiotia ana mo tona hiranga whaipara tangata, kua tohua mo te whakauru ki te raarangi tuku iho a UNESCO. Ko nga kitenga o na tata nei e whakaatu ana i te hiranga o te waahi, me te tohe a nga kairangahau mo tana whakamohiotanga hei Pae Tuku Iwi o te Ao.

Ko tenei rangahau he wahanga o te kaupapa whanui "Deep Roots of Humanity", he mea putea e te Kaunihera Rangahau Toi me te Tangata o Ingarangi. Ko te whainga ki te tirotiro i pehea te whakawhanaketanga o te hangarau tangata i te Ao Kohatu. Ko te kaupapa ko te mahi tahi me te Komihana Tiaki Taonga a Motu o Zambia, te Whare Taonga o Livingstone, te Whare Taonga Moto Moto, me te Whare Taonga o te Motu i Lusaka. E matapae ana nga kairangahau ka puta ake etahi atu kitenga whakahihiri mai i nga kirikiri wai o te waahi o Kalambo Falls.