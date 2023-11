Apollo 13 Astronaut Thomas K. Mattingly Passes at 87, We left a Legacy of Problem-solving

Ko Thomas K. “TK” Mattingly, he kaitirotiro rongonui NASA i whai waahi nui i roto i te miihana kino a Apollo 13, kua mate i te 87 o ona tau. ki te whenua, ahakoa i tangohia mai i te miihana i mua i te whakarewatanga na te pa ki te rubela.

Ahakoa kaore i taea e koe te uru atu ki roto i te tino rerenga, he mea nui te tohungatanga o Mattingly i te wa i pakaru ai te pahūtanga o te waka ātea i tana haerenga ki te Marama. Ma te whakamahi i ona mohiotanga me tona mohiotanga, ka whakatakoto tikanga a Mattingly mai i te Mana Mihana hei tiaki i te hiko, kia pai ai te urunga mai ano ki te hau o te Ao. Ko te mutunga mai, ka ora a James Lovell, Jack Swigert, me Fred Haise i te haerenga kino.

Ko nga takoha whakahirahira a Mattingly i toro atu ki tua atu i te misioni Apollo 13. I te tiimata o tana mahi hei kaiurungi o te US Navy, i tohua ia hei waahanga o te karaehe astronaut o 1966. I muri mai ka mahi ia hei kaiurungi kōwae whakahau mo te miihana Apollo 16 me te whakahau i nga miihana mokowhiti mokowhiti e rua, ka mau tonu te paanga ki te torotoro i te waahi. .

Ko tana korero whakamiharo i mau tonu i roto i te kiriata rongonui 1995 "Apollo 13," me te kaiwhakaari a Gary Sinise e whakaatu ana i a Mattingly. Na tona kaha, tohungatanga, me ona kaha ki te whakaoti rapanga, i whai waahi nui a Mattingly ki te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te waahi me te para i te huarahi mo nga mahi tirotiro mokowhiti a meake nei.

FAQ:

P: He aha te mahi a Thomas K. Mattingly i roto i te misioni Apollo 13?

A: I tohua a Mattingly i te tuatahi hei kaiurungi kōwae whakahau mo te rere o Apollo 13 engari i tau ki te whenua na te mate rubela. Heoi, i whai waahi nui ia mai i te mana whakahaere o te whenua ma te whakatakoto tikanga mo te tiaki hiko, kia pai ai te urunga mai o nga kaihopu.

P: He aha etahi atu misioni i uru atu a Thomas K. Mattingly?

A: I mahi a Mattingly hei kaiurungi kōwae whakahau i runga i te kaupapa Apollo 16 me te whakahau i nga miihana mokowhiti mokowhiti e rua.

P: I pehea te whakanui i a Mattingly i roto i nga tikanga rongonui?

A: Ko nga takoha whakamiharo a Mattingly i whakaatuhia i te kiriata 1995 "Apollo 13," me te kaiwhakaari a Gary Sinise e takaro ana i tona ahua.