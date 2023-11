I maumaharatia a Apollo Astronaut Thomas Mattingly II mo nga takoha toa ki te tirotiro mokowhiti

Ko Thomas Kenneth Mattingly II, te kairangi rererangi a Apollo, e mohiotia ana mo ana mahi nui ki te angitu o te kaupapa Apollo a NASA, kua mate i te 87 o ona tau. . Ko te Kaiwhakahaere NASA a Bill Nelson i tuku mihi me te mihi ki a Mattingly mo ana mahi toa.

Ko Mattingly, i whanau i Chicago i te Maehe 17, 1936, he haerenga whakamiharo i roto i te waahi tirotiro mo te waahi. Whai muri i tana whiwhinga i te kura tuarua i Miami, ka whiwhi ia i te tohu tohu Aeronautical Engineering mai i te Whare Wananga o Auburn. I timata a Mattingly i tana mahi i roto i te US Navy, a, i muri mai ka uru atu ki te Kura Pilota Rangahau Aerospace Air Force i mua i tana kowhiria e NASA ki te whakauru atu ki te akomanga astronaut i te tau 1966.

Ko tetahi o nga wa e maumaharatia ana a Mattingly i tae mai i te wa o te misioni Apollo 13 i te wa e pa ana ia ki te rubela i mua i te whakarewatanga. Ahakoa te noho whenua, i whai waahi nui a Mattingly ki te whakatau i nga whakatau nui e pai ai te hokinga mai o nga kaihopu me nga waka atea kua pakaru. Ko ona tohungatanga me ona pukenga ki te whakatau whakatau i te waa tonu i whai waahi ki te angitu o te misioni.

Ko nga whakatutukitanga a Mattingly i toro atu ki tua atu o te Papatono Apollo. I mahi ia hei kaiurungi kōwae whakahau mo Apollo 16 me te kaihautu waka mokowhiti mo nga misioni waka mokowhiti STS-4 me STS 51-C. I whakanuia e Nelson te pukenga nui o Mattingly hei kaiurungi me tana u tonu ki te mahi auaha me te mauri i mua i nga wero.

Ko Gary Sinise te kaiwhakaari a Mattingly i te kiriata "Apollo 13," e mihi ana ki ana mahi whakamiharo. Ka maumaharatia nga taonga tuku iho a Mattingly hei kaihōpara maia me tana whakapau kaha ki nga mahi a muri ake nei mo te torotoro atea mo nga tau kei te heke mai.

Pātai Auau

Ko wai a Thomas Kenneth Mattingly II?

Ko Thomas Kenneth Mattingly II he kairorohiko Apollo e mohiotia ana mo tana mahi nui i te hokinga angitu o nga kaihopu Apollo 13 i muri i te pahūtanga i te wa o ta raatau misioni marama. He nui tana mahi i roto i te torotoro mokowhiti, he kaiurungi mo te kaupapa mo Apollo 16 me te kaihautu waka mokowhiti mo nga miihana waka mokowhiti STS-4 me STS 51-C.

He aha te takoha a Mattingly ki te misioni Apollo 13?

He mahi nui a Mattingly i roto i te kaupapa Apollo 13 i te wa e pa ana ia ki te rupela i mua i te whakarewatanga me te whakakapi hei kaiurungi kōwae whakahau. Heoi, i tautokohia e ia nga whakatau nui mai i te whenua, i whai waahi ki te hokinga mai o nga kaihopu me nga waka mokowhiti kua pakaru.

I pehea te paanga o Mattingly ki te torotoro mokowhiti?

Ko nga takoha a Mattingly ki te torotoro atea i tua atu i tana whai waahi ki te Papatono Apollo. He maha nga tuunga a ia, tae atu ki te kaiurungi kōwae whakahau mo Apollo 16 me te kaihautu waka mokowhiti mo nga miihana waka mokowhiti. Ko ona pukenga tino pai hei kaiurungi, te piripono ki te mahi auaha, me te mauri i mua i nga wero i noho rangatira ai ia i roto i te mara.

I pehea te mahara a Mattingly e te Kaiwhakahaere NASA Bill Nelson?

Ko te Kaiwhakahaere NASA a Bill Nelson i whakapuaki i tana aroha me tana korero ko Mattingly te tangata matua i te angitu o te Kaupapa Apollo. I whakanui a Nelson i te ahua kanapa o Mattingly me te mohio ko ia tetahi o nga toa o te motu, me te whakaatu i tana pukenga kore e rite hei kaiurungi me ana takoha ki te torotoro atea i tua atu o te kaupapa Apollo.