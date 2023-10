Asteroid hou i kitea kia haere tata ki te whenua

I roto i nga tau tata nei, kua whakaaetia nuitia ko te paanga asteroid te tino take i ngaro ai nga mokoweri. Ko te whakapae a Alvarez, te ariā nui e whakamarama ana i tenei huihuinga ngaro, e kii ana i tuki tetahi asteroid ki te whenua tata ki te 65 miriona tau ki muri, ka mutu te tini o nga momo mokoweri. Ko nga taunakitanga tautoko mo tenei ariā ko te kitenga o te rua o nga paanga, e mohiotia ana ko te rua o Chicxulub, kei raro i te Yucatan Peninsula o Mexico. E ai ki te whakapae, na te paheketanga o te asteroid kua hua nga ngaru tai nui, ka hanga he rua 140 kiromita te whanui. Ka peia nga otaota ki te waahi, ka kapi i te whenua i roto i te ahua o te takurua karihi, i te mutunga ka mate nga mokoweri.

I roto i tetahi whanaketanga tata nei, ko te Tari Whakaruruhau o NASA (PDCO), te kawenga mo te aro turuki i nga Mea Tata-Earth (NEOs), kua whakamarama i tetahi asteroid e kiia ana ka haere tata ki te whenua i tenei ra. Ko te Asteroid 2023 UH i tohuhia e NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), e matapaetia ana ka tata tenei toka ki te 2.5 miriona kiromita ki to tatou ao a te Oketopa 20. I tenei wa, kei te tere haere ki te whenua i te 39,932 kiromita te tere. ia haora, he whakama noa mo te tere o te Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

No te roopu Apollo o Near-Earth Asteroids, ko Asteroid 2023 UH he wahanga o te karaehe toka mokowhiti e whiti ana ki te amiooo o Papa, he toki ahua-nui te nui ake i to Papa. I whakaingoatia enei asteroids i muri i te asteroid nui o Apollo 1862, i kitea tuatahi e te tohunga arorangi Tiamana a Karl Reinmuth i nga tau 1930.

Kua tukuna ano e te NASA nga korero mo te rahi o te Asteroid 2023 UH, e kii ana karekau e kiia ko te 'Asteroid Puma Manawao' na te iti o te rahi. Ko te ine i waenga i te 52 me te 118 putu te whanui, he rite te rahi o tenei asteroid ki te waka rererangi.

I tua atu, e rua ano nga asteroids, Asteroid 2023 TK15 me Asteroid 2020 UR, e matapaetia ana ka haere ma te whenua i tenei ra, ka hono atu ki a Asteroid 2023 UH i tona tata tata.

