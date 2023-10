Popokorua I Kitea Kua Roakina ki roto i te Para Kirihou, E Whakaatu Ana I Te Whaanuitanga o Te Whakaparatanga ki nga Kararehe Whenua

Ko nga kitenga o nga Moutere o Canary o naianei kua kitea ko te parahanga kirihou ehara i te mea e pa ana ki nga koiora moana engari ki nga kararehe whenua. I kitea e nga kairangahau nga popokorua mai i te moutere o La Palma kua mate i te para kirihou. I te tirotirohia e 113 nga popokorua, ka kitea he popokorua Lasius grandis i mau ki roto i te muka whero me tetahi popokorua Monomorium i mahangatia e te popokorua pango, i whakapumautia he mea hanga ki te kirihou.

Ahakoa e mohiotia whānuitia ana he whakararu a te kirihou ki nga manu o te moana me nga kararehe whakangote, e tohu ana tenei kitenga he morearea ano nga kararehe whenua. Kua kitea nga kirihou i roto i nga tinana o nga kamera, kua honoa ki te heke o nga manu tioriori. Ahakoa nga pepeke, penei i nga torongū caddisfly, kua whakaurua he kongakonga kirihou ki roto i o ratou kete whakamarumaru. Heoi, he onge noa nga aitua o nga pepeke ka uru ki roto i nga para kirihou, penei i nga popokorua i nga Moutere o Canary, he onge, ko tetahi o nga mea tuatahi kua tuhia.

I kitea e ora ana nga popokorua me te ahua karekau i mate, ka puta nga patai mo te tino paanga o aua momo herenga. Ko te takenga mai o nga muka kirihou kare tonu i te tino mohio, engari ko nga rori tata me nga huarahi hīkoi he puna pea. I tua atu, ka taea e nga para kirihou te haere tawhiti ma te hau, ka pa ki nga waahi tawhiti.

Ko te kitenga o nga popokorua kua mau ki roto i te kirihou he whakamaumahara he nui nga hua o te parahanga kirihou, ahakoa ki nga waahi ohorere. Ko te kaiao kaiao taone a Álvaro Luna e whakanui ana i te hiranga o te whakawhanui i o maatau maarama ki tua atu i nga rauwiringa kaiao moana kia tino marama ai te rahi o te take.

I te wa e haere tonu ana te rangahau, ka tino marama te ahua o te parahanga kirihou puta noa. E ai ki te tohunga rauropi moana a Melanie Bergmann, he roa pea te roa o nga pepeke e mau ana i roto i te kirihou i mua i te mohiotanga o mua. Ko tenei kitenga e whakaatu ana i te hiahia ki te whakatika i te parahanga kirihou me ona paanga ki nga momo oranga katoa, i runga whenua me te moana.

