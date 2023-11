Te Tirotiro i te Ataahua Ataahua o Elephant Island i Antarctica

Ko te Moutere Elephant i Antarctica he mea whakahihiri me te kore e pa ki a koe i roto i nga korero whakamiharo i roto i nga kanohi o te misioni Copernicus Sentinel-2. Ko tenei ahua amiorangi whakamiharo, i hopukina i te Hui-tanguru 2023, he tirohanga onge, tata kore-kapua ki nga whenua hukapapa o te motu, nga tihi rongonui, me nga momo taiao moana.

Kei te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga, tata ki te 150 maero ki te raki-ma-raki atu i te pito o te Moana-nui-a-Kiwa, ko Elephant Island tetahi wahanga o te Moutere o Shetland ki te Tonga. Ko tona ingoa i ahu mai i te kitenga o nga kekeno arewhana i ona takutai, tae atu ki te ahua o te arewhana, me te "katua" motuhake e hunahia ana e te kapua.

Ko te ahua o te whenua taratara, ko Elephant Island te nuinga kua kapi i te hukapapa. Ko nga tihi teitei, ko Maunga Pendragon me Maunga Elder, e tu ataahua ana i te 3,200 putu me te 3,080 putu. Ko Maunga Pendragon te tino mau i te rohe tonga o te whakapakoko, ko Maunga Elder kei te taha raki.

Ko te tuhi i te kanohi ki te pokapū o te ahua ko te Endurance Glacier whanui. Ko te tino rerenga hukapapa tuatahi o te motu, ka rere whakatetonga ki te Moana Weddel. I mua tonu i te taha o mua o te hukapapa, ka kitea nga wahi kikorangi kikorangi o te hukapapa o te moana, e wehe ana i nga wai o te moana.

Ko nga tae oraora o nga wai huri noa i te parataiao i horohia e te hukapapa e rere ana ka kawea ki te moana ma te wai whakarewa. I te taha o te tai hauāuru, ka horahia e nga hukapapa iti te wai ano he kowhatu ma, he tino rerekee ki te puru a tawhio noa.

Ko te hukapapa o Antarctica kua huri hei tohu kaha mo te raru o te rangi. Ka whai waahi nui nga tirohanga a satellite ki te aro turuki i enei huringa me te ako i nga rohe polar tawhiti. Ma te whai i nga papa hukapapa rewa me te paanga ki te pikinga o te taumata o te moana, me te awe ki nga ia o te moana o te ao na te nui haere o te wai maori, ka whakaatu nga amiorangi i nga tino taunakitanga mo te maarama ki te punaha whenua me nga paanga o te huringa o te rangi.

FAQ:

Q: He aha te misioni a Copernicus Sentinel-2?

A: Ko te misioni a Copernicus Sentinel-2 he kaupapa amiorangi a te Pakeha e hopu ana i nga whakaahua whakaata teitei o te mata o te whenua mo nga momo tono, tae atu ki te tirotiro i te taiao.

P: He aha te take i rereke ai te tae o te wai huri noa i te Moutere Elephant?

A: Ko nga rereketanga o te tae o te wai ka puta mai i te parataiao i horohia e te rere o te hukapapa ka kawea e te wai whakarewa ki te moana.

P: He aha te mea he mea nui nga tirohanga peerangi mo te aro turuki i te hukapapa o Antarctica?

A: Ko nga tirohanga a te Satellite ka taea e nga kaiputaiao te whai i nga huringa o te hukapapa o Antarctica, penei i te whakarewatanga o nga papa hukapapa me o raatau paanga ki te pikinga o nga taumata o te moana, e whakarato ana i nga raraunga nui hei maarama ki te huringa o te rangi me ona hua.