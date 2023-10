Ko nga Whata Huka o Antarctica kei te noho morearea i te mea ka tere te whakaheke, nga whakaaturanga ako

Kua kitea e nga kaiputaiao kei te raru a Antarctica i te tere haere o ona whata hukapapa. He tātaritanga matawhānui o te 100,000 amiorangi whakaahua radar a nga kairangahau i te Whare Wananga o Leeds kua kitea e 40 paiheneti o nga whata hukapapa o Antarctica kua tino heke te reo i roto i nga tau 25 kua hipa. Ko tenei ahuatanga e tino kitea ana i te haurua o te hauauru o Antarctica, he whakaraerae ake ki te wai mahana, kua tere te horo o ona whata hukapapa.

Ko nga whata hukapapa he tino whakapumau mo nga hukapapa o te rohe, he poupou hei whakapoipoi i te rere o te huka ki roto i te moana. Ko te whakahekenga o enei whata hukapapa ka piki ake te tere o te ngaronga o te hukapapa mai i te pepa hukapapa, he tino whakatuma ki nga taumata o te moana o te ao. I kitea e te rangahau i roto i nga whata hukapapa 162 huri noa i Antarctica, 71 kua heke te rahinga, kua tukuna he 67 trillion tone o te wai rewa ki te moana.

Ko te Papa Huo o Getz me te Papa Huo o Pine Island i tohuhia ko te mea tino kino rawa atu, kua ngaro te 1.9 trillion tonnes me te 1.3 trillion tonnes te hukapapa. He whakamataku enei kitenga, i te mea e tohu ana he tata ki te haurua o nga papa hukapapa kei te mimiti haere kaore he tohu o te ora, he rereke ki nga tumanako a nga kairangahau.

He mahi nui a Satellites ki te aro turuki i nga whata hukapapa o Antarctica. Ko nga miihana pera i a Europe's Copernicus Sentinel-1 me ESA's CryoSat i whakarato raraunga nui mo nga kaiputaiao ki te ine i nga huringa o te teitei o te hukapapa me te tatau i nga rereketanga o te rōrahi tio tūturu. Ko enei misioni, me te CryoSat a ESA, he mea nui ki te aro turuki i te taiao polar.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te hiahia tere mo nga mahi o te ao ki te whakatika i nga huringa o te rangi me ona paanga. Ko te whakaheke haere tonu o nga whata hukapapa o Antarctica ka pa he kino ki nga taumata o te moana o te ao me nga tauira tohanga moana. He mea nui ki te whakatinana i nga tikanga tere me te whakatau ki te pupuri i te taurite ngawari o te ahuarangi o to tatou ao me te pumau o o tatou moana.

