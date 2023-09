Ko te heke ohorere o te hukapapa o te moana ki Antarctica ka ara ake te awangawanga mo te whakamahana o te ao

Kua kitea e nga raraunga o te Satellite kua eke nga taumata huka o te moana e karapoti ana i Antarctica ki te iti o mua i te wa o te takurua, e tohu ana i te ahua o te awangawanga mo tetahi rohe i whakaarohia i mua he kaha ki nga paanga o te wera o te ao. Ko tenei whanaketanga i whakaohooho i nga kaiputaiao, e kii ana ko te huinga o nga mea penei i te rekoata o nga moana wera, nga huringa o nga ia o te moana me nga hau, me te ahuatanga El Niño kei te kaha te heke.

Ka whai wāhi nui te uhi hukapapa nui o Antarctica ki te whakahaere i te pāmahana o te whenua ma te whakaata i te kaha o te Ra me te whakamatao i te wai huri noa. Heoi, ki te ngaro tonu a Antarctica i tana hukapapa, ka huri mai i te punaha whakamatao o te whenua ki te noho hei puna wera. He iti ake i te 17 miriona kiromita tapawha te kapi o te hukapapa o te moana i runga i te mata o te moana Antarctica, he 1.5 miriona kiromita tapawha i raro ake i te toharite o Mahuru me te tino iti iho i nga rekoata o mua mo te kapi hukapapa o te takurua. Ko te waahi o te hukapapa ngaro e tata ana ki te rima taima te rahi o nga Moutere o Ingarangi, a ka pa atu pea ki te ahuarangi o to tatou ao.

Kei te maaharahara nga kaiputaiao mo te paanga o tenei hekenga o te hukapapa moana ki te Antarctica me te rangi o te ao. Ko Takuta Walter Meier, e aro turuki ana i te huka o te moana i te National Snow and Ice Data Center, kaore he tirohanga pai mo te whakaora nui i te huka o te moana. Ahakoa ko te mohio ki nga take tika i muri i te hekenga o te huka o te moana i tenei tau ka noho tonu he panga, ka kiia ko te iti o te hukapapa o te moana he tohu tino nui i roto i te tau e tohuhia ana e te maha o nga rekoata o te teitei o te ao me te wera o te moana. E tohe ana nga tohunga kei te tino kitea te whakaraeraetanga o Antarctica.

I tua atu i te rangahau i te paanga ki te Antarctica me te aorangi o te ao, kei te whakahaere ano nga kaiputaiao i nga rangahau me nga tirohanga kia pai ake ai te maarama ki nga take o te ngaro haere o te hukapapa o te takurua. Ko nga moana tino mahana, nga huringa o nga ia o te moana, me nga hau e awe ana i te mahana o Antarctica, e whakaponohia ana he mea nui te whai take. Ko te ahua o te huarere El Niño e whanake ana i Te Moananui-a-Kiwa ka whai waahi ano ki te whakaheke i te huka o te moana, ahakoa he ngoikore i tenei wa.

Ko te paheketanga o te hukapapa moana i Antarctica ka raru nui ehara i te rohe anake engari ki nga hapori takutai puta noa i te ao. Ko te pikinga o te taumata o te moana na te ngaronga o te hukapapa whenua ka pa ki nga ngaru awha e whakararu ana i nga miriona taangata. Ko nga huringa ka puta i nga papa hukapapa o Antarctica e hono ana ki nga ahuatanga kino rawa atu kua matapaetia, e whakaatu ana i te hiahia tere ki te whakatika i te whakamahanatanga o te ao me ona paanga ki nga punaha rauwiringa kaiao o to tatou ao.

Rauemi:

– Pokapū Raraunga Hukarere me te Hukapapa Motu

- BBC News