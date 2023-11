Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga mea uaua kei muri i te poka Ozone Antarctica

Kua whakahaerehia e nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Otakou tetahi wetewete matawhānui o nga huringa i puta ki te poka ozone Antarctica i roto i nga tau 18 kua hipa. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te pukapuka Nature Communications, he whakamarama hou mo te whanui me te hohonu o te kohao ozone, tae atu ki nga mea e pa ana ki te hanganga.

He rereke ki nga whakapono o mua ko te paheketanga o te ozone na te chlorofluorocarbons (CFCs), e kii ana te rangahau kei te whai waahi nui ano etahi atu mea uaua. Ko te kaituhi matua a Hannah Kessenich e whakamarama ana kua kitea te hekenga o te kukū ozone i waenganui o te rua ki te rua tekau tau ki muri. Ko tenei maturuturunga o te ozone ka taea te kii na nga huringa o te hau ka tae ki te polar vortex i runga ake o Antarctica.

Ko nga kitenga e whakahē ana i te whakaaro kua tino whakatauhia te "take ozone". Kei te whakanui a Kessenich i te hiranga o te maarama ki te rerekee o te ozone, i te mea he paanga tika ki te ahuarangi o te Tuakoi ki te Tonga. E whakaponohia ana i whai waahi te pahekoheko o te poka ozone ki nga hikoi o te rangi i nga ahi ahi ngahere o Ahitereiria i mua tata nei, me te maaharahara kei te tata tonu ona paanga ki Aotearoa.

Ko te Kawa o Montreal, i whakatinanahia i te tau 1987, kua whai hua ki te whakahaere i te hanga me te kai o nga matū whakaheke ozone. Heoi, ko tenei rangahau hou e whakaatu ana i te hiahia ki te whai whakaaro ki etahi atu mea i te wa e pa ana ki te poka ozone. I te mea ko te paparanga ozone tetahi waahanga nui o te punaha ahuarangi o te whenua, he mea nui kia hohonu ake te maarama ki tona rereketanga hei matapae me te whakaiti i nga wero taiao a meake nei.

Pātai Auau He aha te Kawa Montreal? Ko te Kawa o Montreal he kirimana o te ao i hangaia hei tiaki i te paparanga ozone ma te whakakore i te hanga me te kai i nga matū whakaheke ozone. He aha te take i hanga ai te poka ozone? Ko te kohao ozone te tuatahi ka puta na te noho mai o nga matū i hangaia e te tangata, penei i te chlorofluorocarbons (CFCs), ka tauhohe me te whakangaro i nga ngota ngota ozone i roto i te stratosphere. He pehea te paanga o te poka ozone ki te ahuarangi? Ka taea e te poka ozone te huri ki nga huringa o te hau me te ahua o te rangi, tae atu ki nga whakarereketanga o nga tauira hau me te ahuarangi o te mata. Ka pa mai enei huringa ki te rohe me te ao ki nga ahuatanga o te huarere me nga punaha rauropi.