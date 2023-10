Ka Whakaitihia te Huka o te Moana o Antarctic ki te iti, e tere ana te piki ake o te taumata moana o te ao

Ko te tio o te moana o Antarctica, he nui te whanui ki te whakawharua i te rahi o te whenua tio, kua eke ki nga taumata iti i tenei tau. Ko nga wai mahana o te moana na te huringa o te huarere i whai waahi ki te paheketanga nui o te hukapapa o te moana o te takurua, i tenei tau ka kite i te iti rawa o te hukapapa mai i te tiimatanga o nga inenga peerangi i te tau 1980.

I roto i te tātaritanga tata a te National Snow and Ice Data Center, i kitea i te 10 o Hepetema, ka eke te huka o te moana ki tona whānuitanga nui o te tau, engari he tata ki te 350,000 maero tapawha te iti ake i te rekoata o mua i te tau 1986. Ko tenei hekenga. i roto i te hukapapa o te moana he nui nga hua, ina koa mo te pikinga o te taumata o te moana o te ao.

Ahakoa ko te ngaro o te hukapapa o te moana kare i te taapiri tika i te wai ki te moana, he mahi nui tera ki te whakamarumaru i nga hukapapa me nga papa hukapapa mai i nga tupuhi me nga wai mahana o te moana. Ko te kore o te hukapapa o te moana ka tere te whakarewanga o enei hanganga tio whenua, ka piki ake te taumata o te moana. I tua atu, he nui ake te wera o te wai o te moana i te hukapapa, na te mea he wero te huka o te moana ki te whakaora me te hanga ano i nga tau e whai ake nei.

Ka whakatupato nga kaiputaiao kua uru te punaha hukapapa moana o Antarctica ki tetahi tikanga hou, e tohuhia ana e te kaha ake o te awe o nga wai mahana o te moana e aukati ana i te tipu o te hukapapa. Ko te mate nui o te hukapapa moana he tohu whakamataku mo te paanga o te huringa o te rangi ki Antarctica.

Ko etahi atu rangahau e whakaatu ana i te tere rewa o nga hukapapa me nga papa hukapapa o Antarctica. Ko te whata hukapapa o te hauauru o Antarctic, ina koa, kei te aro nui ki te ao mahana. He nui te wai kei roto, mena ka rewa, ka tino piki te taumata o te moana o te ao.

Ko te heke tere o te hukapapa o te moana o Antarctica me mahi wawe ki te whakaiti i te huringa o te rangi me te whakaiti i te pikinga ake o te taumata o te moana o te ao. I te wa e pa ana te tangata ki nga hua o enei huringa, he mea nui nga mahi urutau hei whakatika i nga wero e whakaatuhia ana e te hukapapa rewa i Antarctica.

FAQ

1. He aha te kaha o te heke o te hukapapa moana o Antarctic ki te pikinga o te taumata o te moana o te ao?

Ko te ngaro o te hukapapa o te moana ka tere te rewa o nga hukapapa me nga papa hukapapa i runga whenua. I te rewa o enei hanganga tio i runga whenua, ka whai wai atu ki nga moana, ka piki ake te taumata o te moana o te ao.

2. He aha i uaua ai te hoki mai o te hukapapa moana i muri i te tau kino o te paheketanga?

Ko te wai o te moana e kitea ana, e kore e maroke, ka nui ake te wera i te hukapapa. Na te kaha ake o te whakaurunga o te wera, he uaua ki te hanga ano te hukapapa hou i nga tau e whai ake nei, ka aukati i te whakaoranga o te hukapapa moana i muri i te hekenga nui.

3. He aha te paanga o nga wai mahana o te moana ki te punaha hukapapa moana o Antarctica?

Ko nga wai wera ake o te moana e whakatiki ana i te tipu o te hukapapa, tera pea ka puta he tikanga hou ki te punaha hukapapa moana o Antarctica. Ko te awe o nga wai mahana o te moana ka whakaiti i te whanuitanga o te hukapapa o te moana, ka whai waahi ki te whakaheke haere i te waa.