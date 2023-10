Te torotoro i te Ao Huna i raro i te Rau Huka o Antarctica

Kua timata nga kaiputaiao ki te hura i nga mea ngaro onamata e huna ana i raro i te rau hukapapa nui o Antarctica. Na roto i nga tirohanga amiorangi me te radar-tio, kua whai matauranga nui ratou ki te ao huna i noho i nga miriona tau ki muri.

I te whanuitanga o te rohe o Wilkes Land o East Antarctica, he mea whakamiharo te kitenga. Ko nga hiwi whanui me nga awaawa, i whakairohia e nga awa tawhito, kua hurahia, e whakaatu ana i te tirohanga ki te whenua o mua i te hukapapa. Ko tenei whenua whakamiharo, e hipoki ana i tetahi rohe e rite ana ki Belgium, ki te kawanatanga ranei o Maryland, i timata mai i te 14 miriona tau neke atu, i mua i te mīti o Antarctica 34 miriona tau ki muri.

Ko Takuta Stewart Jamieson, he ahorangi o te glaciology i te Whare Wananga o Durham me te kaiarahi takirua o te rangahau, e kii ana tenei kitenga he "whakaahua o mua." Ko nga ahuatanga o te whenua e whakaatu ana he mahana ake te rangi i nga wa onamata, he rite pea ki nga rohe penei i a Patagonia o naianei.

Ahakoa ko te rekoata parapara i kitea e tata ana ki te waahi rangahau e whakaatu ana mo te hae nikau tawhito, he iti tonu nga korero mo nga momo kararehe kanorau i noho ki tenei taiao.

Kei raro i te 2.2 kiromita ki te 3 kiromita te matotoru o te hukapapa, kei te takoto he whenua ngaro e kore e tino marama ki te mata o Mars. E kii ana nga kairangahau ko te keri i roto i te hukapapa ki te tango i nga tauira parataiao ka tuwhera he kuaha ki te kite i nga toenga o nga tipu me nga kararehe o nehe, e whakaatu ana i etahi atu tirohanga ki te kukuwhatanga o te Antarctica.

I whakamahia e tenei rangahau whakamohio whenua nga tirohanga amiorangi hou me nga raraunga radar kuhu hukapapa i kohia mai i nga rerenga rererangi, e whakaatu ana i tetahi whenua nehua motuhake he rereke ki nga kitenga o mua i raro i te mata hukapapa o Antarctica. Neke atu i te miriona tau, kua huri te ahua o tenei whenua i nga momo tikanga whenua, tae atu ki te rere o nga awa, nga mahi tectonic, me te hukapapa.

Ko te hitori o Antarctica e hono ana ki te wehenga o te Gondwana supercontinent, kei roto ko nga whenua o naianei penei i Awherika, Ahitereiria, Amerika ki te Tonga, me te whenua o Inia. Na roto i te pereti tectonics, ka wehe haere a Antarctica i enei whenua, ka noho mokemoke, ka ahu atu ki ona ahuatanga matawhenua ahurei.

I roto i te wa mahana i nga wa o mua o Antarctica, ka rere nga awa puta noa i te whenua katahi ano ka kitea, ka tae ki te takutai taiwhenua i hanga i te wa e mawehe atu ana etahi atu whenua. I te whakamataotanga o te mahana, ka puta nga hukapapa iti ki runga i nga puke e tata ana ki nga awa, ka whai waahi ki te hohonutanga o nga raorao na te horo o te hukapapa.

Ka whakamarama a Takuta Jamieson, i te wa e tipu haere ana te hukapapa hukapapa, ka hanga he taiao makariri i waenganui i te hukapapa me te whenua, ka tiakina tenei whenua tawhito. Mo te 34 miriona tau whakamiharo, i noho maroke te whenua i roto i te waa, e whakaatu ana i nga tirohanga o te waa kua roa.

FAQ:

P: I pehea te kitenga o nga kaiputaiao i te whenua tawhito i raro i te hukapapa o Antarctica?

A: I whakamahia e nga kaiputaiao nga tirohanga amiorangi me te radar-tio ki te hura i te whenua huna.

P: E hia te pakeke o te whenua i mua i te hukapapa?

A: No te 14 miriona tau te ahua o te whenua.

P: He aha nga taunakitanga e whakaatu ana he mahana ake te rangi i nga wa onamata?

A: Ko nga haea nikau tawhito i kitea tata ki te waahi rangahau e tohu ana i te ahuarangi e rite ana ki a Patagonia o naianei.

P: He korero motuhake mo nga kararehe mohoao o mua o te rohe?

A: He iti rawa te rekoata parapara hei whakatau i nga momo momo i nohoia i tera waahi.

P: He pehea te matotoru o te hukapapa e kapi ana i te whenua?

A: E kiia ana kei waenganui i te 2.2 kiromita me te 3 kiromita te matotoru o te hukapapa.

P: He aha nga tauira matua parataiao e whakaatu ana mo nga tipu me nga kararehe tawhito?

A: Ko te keri i roto i te hukapapa ki te tiki tauira parataiao tera pea he tohu mo nga tipu me nga kararehe o mua.

P: I pehea te ahua o te whenua i roto i te waa?

A: Kua tipu te whenua na roto i nga tukanga i awehia e nga awa, te tectonics, me te hukapapa.

P: He aha te hononga o Antarctica ki te whenua nui o Gondwana?

A: Ko Antarctica tetahi waahanga o te whenua nui o Gondwana, kei roto ano hoki nga whenua ko Awherika inaianei, Ahitereiria, Amerika ki te Tonga, te whenua o Inia, me te Arapi.

P: Kia pehea te roa e mau tonu ana te whenua?

A: Kua tiakina te whenua mo te 34 miriona tau.