Ko te Tio Tio o Antarctica ka iti te rekoata, ka piki ake te awangawanga mo te paanga o te Hurirangi

Ko te whānuitanga o te hukapapa moana e karapoti ana i Antarctica i eke ki nga taumata iti i te takurua, e ai ki te US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Na tenei whanaketanga i puta nga awangawanga i waenga i nga kaiputaiao e pa ana ki nga paanga tere o te huringa huarere ki te rohe o te polar ki te tonga. Ko te hekenga o te hukapapa o te moana ka pa he kino ki nga kararehe penei i te korora, e whakawhirinaki ana ki te hukapapa mo te whakatipu me te whakatipu i a raatau kuao. I tua atu, ko te whakahekenga o te ra e whakaatahia ana e te hukapapa ma ki te waahi ka whai waahi ki te whakamahana o te ao.

I te 10 o Hepetema, ka eke te whanuitanga o te hukapapa moana o Antarctica ki te 16.96 miriona kiromita tapawha, ko te iti rawa o te takurua o te takurua mai i te timatanga o nga rekoata amiorangi i te tau 1979. He tohu tenei i te hekenga o te 1 miriona kiromita tapawha ka whakaritea ki te rekoata o te hotoke o mua i whakatakotoria i te tau 1986. NSIDC kaumatua Ua faataa te taata aivanaa ra o Walt Meier i te reira mai te hoê “tau o tei ore roa e tapaohia.”

Ahakoa kua pa ki te Arctic nga paanga nui mai i te huringa o te rangi, me te tere kino o te huka o te moana i roto i nga tau tekau kua hipa, he iti noa iho nga paanga ki te hukapapa moana o Antarctica. Heoi, ko te hurihanga ki nga ahuatanga iti o te rohe i puta ake nga awangawanga i waenga i nga kaiputaiao ka kitea pea te huringa o te rangi ki Antarctica.

He rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Communications Earth and Environment i te timatanga o tenei marama e kii ana ko te whakamahana o te mahana o te moana, na te nuinga o nga whakangao hau kati na te tangata, kei te whai waahi ki te heke o nga taumata huka o te moana mai i te tau 2016. E tika ana tenei kitenga ki te hiahia ki te whakaiti i te kati kōtuhi. te tuku hau hei whakamarumaru i nga puunaha rauwiringa kaiao me nga rohe tio o te ao.

Ko te tātari me te rangahau kia tino mohio ki nga paanga o enei rekoata iti o te hukapapa o te moana i Antarctica, engari he mea nui kia mahia nga tikanga hei whakaiti i te huringa o te rangi me te whakaheke i nga paanga kino ki te ao.

Rauemi:

- Reuters