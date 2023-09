Ko Antarctica te rekoata hou mo te hukapapa o te moana iti rawa

Kua eke a Antarctica i tetahi tohu tohu hou mo te iti rawa o te nui o te tio moana i ia tau kua rekotia huri noa i te whenua. Ko tenei rekoata hou he nui ake i te iti o mua e te kotahi miriona kiromita tapawha. Ko te hekenga o te kapi hukapapa o te moana he ahua haere tonu ki Antarctica, na nga kaiputaiao e awangawanga ana mo nga hua ka puta pea mo te huringa o te rangi me te pikinga o te taumata o te moana puta noa i te ao.

Ko te tikanga, ia Hepetema ka tohu i te waahi ka eke te hukapapa moana o Antarctica ki tona whanuitanga. I waenganui i te tau 1981 me te 2010, ko te whanui o te whanui i kitea ko te 18.71 miriona kiromita tapawha. Heoi, ko te tātaritanga tuatahi a te US National Snow and Ice Data Center (NSIDC) e kii ana ko te whānuitanga o tenei tau i tae noa ki te 16.96 miriona kiromita tapawha i te 10 o Hepetema, kua heke iho.

Ko te whanuitanga o te tau 2023 ka heke tata ki te 1.75 miriona kiromita tapawha i raro i te toharite mo te wa roa, me te 1 miriona kiromita tapawha i raro i te rekoata o mua i whakatakotoria i te tau 1986. I kii a Takuta Will Hobbs, he kaiputaiao hukapapa moana i te Whare Wananga o Tasmania, ko te reiti Ko te tipu o te hukapapa moana o Antarctica kua tino puhoi mai i Aperira. I whakaahuahia e ia te ahuatanga "he mea whakamiharo" ki nga rekoata toharite me nga rekoata o mua.

Ahakoa ko te mate huka o te moana i te rohe o Ross Sea ka kiia ko nga hau e turaki ana i te hukapapa ki te whenua, me te hau mahana ake, ko nga take i ngaro ai te huka i etahi atu wahi o Antarctica kei te noho marama. Ko te hukapapa moana o te whenua ka pa ki te huringa o ia tau, ka eke ki tona taumata iti rawa i te Hui-tanguru me ona taumata teitei i te Mahuru. Heoi, kua kitea he raupapa o nga rekoata iti mai i te tau 2016, e wero ana i te ahua o mua.

Kei te mahi nga kaiputaiao ki te wetewete i nga take e pa ana ki enei rekoata iti. Ko te rereketanga o te taiao me te whakamahana o te ao e whakaponohia ana ko nga kaipahua pea. Ahakoa e whakapono ana a Takuta Hobbs kare ano kia whitihia te "arai putaiao" ki te kii maia ko nga rekoata na te wera o te ao anake, ko te ngaronga o te hukapapa o te moana e hono ana ki nga huringa o te rangi.

Ko te whakaaro a te NSIDC ko te hekenga o te huka o te moana mai i te tau 2016 e hono ana ki te whakamahana o te paparanga o runga o te moana. Ka puta ake te maaharahara kei timata tenei hekenga mo te wa roa, i te mea e mahana ana nga moana puta noa i te ao, kei te mau tonu te urunga wai mahana ki te paparanga polar o te Moana ki te Tonga.

Ko nga hua o te heke haere o te hukapapa o te moana he nui nga paanga. Ko te hukapapa o te moana te mahi hei arai i te hukapapa whenua mai i te kuhu ki te moana, tera pea ka piki te taumata o te moana. I tua atu, ka awhina te hukapapa moana ki te whakaata i te kaha o te ra ki te waahi. Na te iti o te hukapapa o te moana e noho ana, ka nui ake te kaha o te moana ki te tango i te kaha o te ra, ka nui ake te whakamahana o te Moana ki te Tonga me te mate huka.

Ko Takuta Ariaan Purich, he kaiputaiao huarere e tohunga ana ki Antarctica me Te Moana-nui-a-Kiwa i te Whare Wananga o Monash, e whakaatu ana i te hiranga o tenei hekenga me ona paanga ki te ao. Ko tana whakamohio ko te iti o te hukapapa o te moana e tohu ana mo te heke mai kei te anga whakamua tatou, kei te puta inaianei. Ko nga awangawanga i whakaarahia e nga kaiputaiao e pa ana ki tenei whakahekenga koretake o te huka o te moana e kii ana kia kaha ake te aro me te mahi tere ki te whakatika i nga take o raro.

Nga wehewehe:

– Te hukapapa o te moana: Te wai moana tio ka puta ki nga rohe polar.

– Te whakamahana o te ao: Te pikinga o te pāmahana toharite o te ao na te tukunga hau kati, na nga mahi a te tangata.

– Matapae huringa huarere: Matapae, matapae ranei mo nga ahuatanga o te rangi a meake nei i runga i nga tauira putaiao me te tātari raraunga.

Rauemi:

– Te Pokapū Raraunga Hukarere me te Hukapapa o Amerika (NSIDC)

– Te Whare Wananga o Tasmania

– Te Whare Wananga o Monash