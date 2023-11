Kei te Hohonu tonu te poka Ozone Antarctic, Ahakoa Te Whakaitinga o nga Matū

Ko nga rangahau hou e tohu ana kei te toro haere te kohao o te paparanga ozone Antarctic i waenganui o te puna i roto i nga tau e rua kua hipa, ahakoa te aukati o te ao ki nga chlorofluorocarbons (CFCs) - nga matū e whakakore ana i te whakangungu rakau o te whenua mai i nga hihi kino o te ra. Ko te paparanga ozone, kei te 11 ki te 40 kiromita i runga ake i te mata o Papatūānuku, ka whai wāhi nui ki te tātari i te nuinga o te hihi ultraviolet o te Ra, ka puta te mate pukupuku kiri me te katarata.

Ko te 1987 Montreal Protocol, nana i pai te whakakore i te whakamahinga o nga CFC i roto i nga aerosol me nga pouaka whakamatao, i whai kia kati te kohao ozone me te whakahoki ano i ona taumata ki nga taumata o te tau 1980. Ko tetahi aromatawai i tautokohia e te UN tata nei i kii ka taea te whakahoki mai i te papa ozone Antarctic i te takiwa o te tau 2066 , me te whakaora i te Arctic e tumanakohia ana e 2045 me te toenga o te ao i roto i nga tau e rua tekau.

Heoi, ahakoa te hekenga o nga CFC, i kitea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Otago o Aotearoa na roto i te rangahau i roto i te hautaka Nature Communications kaore i tino heke te waahi e kapi ana i te poka ozone Antarctic. Ko te tikanga, kua heke te taumata ozone i waenganui o te rua i roto i te waa.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Hannah Kessenich, i kii ko te Kawa o Montreal me nga mahi whakaheke CFC kei te ahu whakamua tonu. Heoi ano, ko nga kitenga e kii ana ko etahi atu mea, e pa ana pea ki te huringa o te rangi, kei te aukati i te whakaoranga o te paparanga ozone.

FAQ

He aha te mea nui te paparanga ozone?

Ka tātarihia e te paparanga ozone te irarangi ultraviolet o te Ra, ka puta te mate pukupuku kiri me te katarata.

He aha nga matū i paheke ai te paparanga ozone?

Ko nga Chlorofluorocarbons (CFCs), i whakamahia nuitia i roto i nga aerosol me nga pouaka whakamatao, i kitea he whakaheke i nga taumata ozone.

Kua whai hua te aukati i nga CFC ki te kati i te poka ozone?

Ko te aukati i nga CFC i raro i te Kawa o Montreal 1987 kua angitu ki te whakaiti i to raatau whakamahinga me te whakakore i nga aerosol me nga pouaka pouaka. Heoi, karekau i tino heke te poka ozone Antarctica.

He aha nga mea ka arai i te whakaoranga o te paparanga ozone?

Ahakoa ko te whakahekenga o nga CFC he mahi nui, ko etahi atu huringa o te hau, e pa ana pea ki te huringa o te rangi, ka huna, ka aukati ranei i te whakaoranga o te paparanga ozone.

He aha te paanga o enei kitenga ki te mahi tahi mo te taiao o te ao?

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiahia kia kaha tonu ki te whakatika i te paheketanga ozone me te hiranga o te whakaaro ki nga paanga o te huringa o te rangi. Ka whakanuia e ratou te uaua o nga wero taiao me te hiahia tonu mo te mahi tahi me te rangahau o te ao.