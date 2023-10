Nga Whata Huka o Antarctic e Ngaro ana te Rōrahi i te tere ohorere, nga whakaaturanga ako

He rangahau hou e whakamahi ana i nga raraunga amiorangi kua kitea e 40% o nga whata tio maanu o Antarctica kua tino heke te reo i roto i nga tau 25 kua hipa. Ko nga whata hukapapa o Antarctica he mahi nui ki te whakapumau i nga hukapapa o te whenua me te whakaheke i te rere ki te moana. Heoi, ko te ngaronga o te huka karekau noa ki nga whata maanu engari ka piki ake te rere o te hukapapa mai i te whenua tonu. Ko nga kitenga i puta nga awangawanga i waenga i nga kairangahau, e kii ana i te ahuatanga he "whammy takirua."

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te rehitatanga kua arotakehia e nga hoa Science Advances, i whakamahi i te 100,000 nga whakaahua radar amiorangi ki te tarai i nga whata hukapapa 162 huri noa i Antarctica mai i te 1997 ki te 2021. I whakaatu mai e 71 o enei papa hukapapa kua paheketanga nui te rahi o te reo, tata ki te 67 trillion. mita mita o te wai māori rewa ki te moana.

Ka pa mai pea te rere o te wai maori ki nga tauira tohanga o te ao ma te whakaiti i te kiato o te mata o te mata e tata ana ki nga pou, te whakaiti i te heke, me te aukati i te hanga wai hohonu. Ko te ngaronga o te hukapapa kaore i te tohatoha noa puta noa i te whenua, me te taha hauauru o Antarctica ka pa ki nga mate tino nui na te wai mahana i horo i nga papa hukapapa mai i raro.

Ko te Papa hukapapa o Getz kei te kokonga tonga-ma-tonga o te whenua me te Pine Island Ice Shelf, e tata ana ki te awaawa o Thwaites "Doomsday" Glacier, kua tino mate. I tetahi atu taha, ko te Papa Tio o Amery kei roto i nga wai makariri o te taha rawhiti kua riro te hukapapa i te waa ako.

Ko nga kitenga o te rangahau he tohu ano mo te huringa o te rangi, i te mea kei te haere tonu te whakamahana o te rangi ki te paheketanga o nga whata hukapapa. Ko enei mate tere e whakanui ana i te hiahia tere mo te mahi a te ao ki te whakaiti i te huringa o te rangi me te tiaki i te rauwiringa kaiao o Antarctica.

Puna: Science Advances, European Space Agency