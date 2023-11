Kua roa e tautohetohe ana nga kaiputaiao mo nga ahuatanga e pa ana ki te hanganga o te marama, engari e kii ana te ariā e mau tonu ana i puta mai i te tukinga i waenga i te Ao me te aorangi tata ki te rahi o Mars. Heoi, he rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature e whakawero ana i tenei whakaaro ma te kii ka kitea tonu nga toenga o tenei tukinga ki roto i te koroka o Papa.

Ko te rangahau, i aratakihia e te roopu kaiputaiao o te ao, i whakamahi i nga tikanga hihiko wē hihiko ki te wetewete i nga kohikohiko tata ki te uho o Papa. E whakaponohia ana he tohu enei tohu mo te tukinga 4.5 piriona tau i whanau ai te marama. Ko nga rangahau o mua i aro nui ki te kopae otaota i hanga i mua i te marama, me te kore e aro ki te paanga o te paanga ki te whenua ake.

Ko Ahorangi Deng Hongping o te Shanghai Astronomical Observatory, nana i timata nga tikanga whakanekeneke wai rorohiko i whakamahia i roto i te rangahau, i whakamarama ko te tirohanga tuku iho mo te paanga o te marama e arahi ana ki te "whakariterite" o te hanganga o te Ao. Engari, e kii ana te rangahau ko te tukinga i hua mai he rerekee i roto i te koroka o te Ao, hei whakakorikori mo te kukuwhatanga matawhenua o te ao.

Ko Theia, he aorangi te rahi o Maehe, e whakaponohia ana i tukituki ki te ahua tuatahi o te Ao, a Gaia, ka waihanga i nga otaota katahi ka whakakotahi hei marama. Ko nga ariā o mua i kii ko te marama ko te nuinga o nga taonga a Theian ko te whenua kei te pupuri i nga toenga Gaian. Heoi ano, i kitea e nga rangahau o muri mai he tino rite ki te hanganga o te Ao me te marama.

Ko nga rangahau o mua i whakahaerehia e Prof Deng Hongping i tohu ko te koroka o raro o te whenua kei te pupuri tonu i te ahua o te titonga silicon teitei ake o nga taonga Gaian o mua i te paanga. Ko te rangahau hou e hangai ana i runga i enei kitenga, e whakaatu ana i te whakamaarama mo te whakaroputanga o te kirinuku o te whenua.

I kii a Takuta Qian Yuan o te Whare Hangarau o California ko te tātaritanga tika o nga momo tauira toka, me te pai ake o nga paanga me nga tauira kukuwhatanga, ka taea e nga kaiputaiao te whakatau i te hanganga rawa o Gaia me Theia, e whakamarama ana i te hitori o te punaha solar o roto. he katoa.

I tua atu, ko tenei rangahau e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hanganga me te noho o nga exoplanets i tua atu o to tatou punaha solar. Ma te ako i te kukuwhatanga arowhenua o te whenua i hua mai i te tukinga nui, ka riro i nga kaiputaiao te hiringa mo te maarama ki etahi atu punaha aorangi.

FAQ

He aha te ariā e mau ana mo te hanganga o te marama?

E ai ki te ariā e mau tonu ana i hanga te marama i te tukinga o te aorangi te rahi o Mars, ko Theia te ingoa, ki te ahua tuatahi o te Ao, a Gaia.

He pehea te wero a te rangahau tata nei i te maaramatanga tuku iho mo te paanga o te marama?

Ko te rangahau tata nei e kii ana ko te tukinga i waenga i a Papa me Theia kare i arai ki te whakakotahitanga o nga rawa, penei i te whakapono o mua. Engari, ko nga toenga o tenei tukinga ka kitea tonu i roto i te koroka o Papa, e whai hua ana ki te kukuwhatanga o te ao.

He aha nga rangahau o mua a Prof Deng Hongping i tohu mo te koroka o te Ao?

Ko nga rangahau o mua i tohu ko te koroka o raro o te whenua kei roto i nga taonga Gaian i mua i te paanga, e tohuhia ana e te titonga silicon teitei ake, e awhina ana ki te whakamarama i te paparanga o te kirinuku o Papa.

He aha nga whakaaro ka puta mai i te ako i te kukuwhatanga o te whenua?

Ma te ako i te kukuwhatanga arowhenua o te whenua i puta mai i te tukinga nui ka whai whakaaro nui ki te hanga me te noho noho o nga exoplanets ki tua atu o to tatou punaha solar. Ko tenei rangahau he whakatenatena mo te mohio ki etahi atu punaha aorangi.