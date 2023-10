He Tirohanga Kare e warewarehia: Te Eclipse Te Ra Tau ki runga o Amerika Te Taitokerau

Ko te eclipse solar annular tata nei i te Oketopa 14, 2023, he tirohanga whakamiharo mo nga kaititiro rangi i runga i te whenua. I hopukina e te NASA's Earth Observatory tetahi tirohanga paitini mo te huihuinga, e whakaatu ana i te atarangi o Amerika ki te Raki i te wa e hipokina ana e te Marama te Ra.

Ka puta te rourou annular ina ka whiti te Marama ki mua i te Ra, engari na te tawhiti mai i te Papa e kore e huna i te Ra. I tenei huihuinga, kei te tata, kei te tata ranei te Marama ki tona tawhiti rawa atu i te Ao, e kiia nei ko te apogee. Na tenei ka iti ake te ahua o te Marama i te rangi, ka noho kitea tonu nga tapa o te Ra, ka hangaia he mowhiti whero-karaka e kiia nei ko te "mowhiti ahi."

I timata te eclipse annular i Oregon i te 9:13 i te ata ka haere puta noa i Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, me te Gulf of Mexico. Heoi, e kii ana a NASA ka kitea te rourou o te ra mai i Texas ki Maine i te Paenga-whawha 8, 2024, ka nui ake te ahua o te tiretiera mo nga kaititiro rangi.

Ko te ahua whakamiharo o te haruru o te ra i hopukina e te kaiwhakaahua EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) a NASA i runga i te Deep Space Climate Observatory. Ko te Deep Space Climate Observatory he mahi mahi tahi i waenga i te NASA, te National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), me te US Air Force.

Te iteraa i te haapoheraa ra o te hoê ohipa faahiahia mau o te faahaamana‘o ia tatou i te mau ohipa faahiahia i nia i te ra‘i e tupu ra i pihai iho ia tatou. Ko tenei tirohanga amiorangi o te eclipse solar annular i runga i Amerika Te Tai Tokerau e whakaatu ana i te ataahua me te whakahirahira o to tatou ao.

Rauemi:

– Whakaahuatanga: NASA Earth Observatory