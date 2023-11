He Tirohanga Hou mo te Hitori o te Wiri me te Atomic Spectroscopy

E rua nga peka o nga tikanga inenga weriweri me te ngota ine i whai waahi nui ki te ahu whakamua i te maaramatanga putaiao me te ahunga whakamua hangarau. Ko enei mara e whakawhirinaki ana ki te ako i nga wiri me nga taunekeneke o nga ngota me nga ngota ngota ki te whai matauranga mo te hanganga me te whanonga.

I te paunga o te rau tau 19, na nga kaiputaiao matakite penei i a Lord Rayleigh me James Clerk Maxwell i whakatakoto te turanga mo te rangahau i nga wiri ngota. Heoi, ko te timatanga o te rau tau 20 na te kaha o te mahi whakamua. Ko WW Coblentz, he kaiputaiao paionia, i whakawhanake i te prism infrared spectrophotometer tuatahi, nana i huri te hihinga infrared. I kitea e ana mahi whakamohio whenua ko nga whakarōpūtanga ngota ngota motuhake e mau ana i nga roangaru infrared i roto i nga tikanga tukurua, e whakatakoto ana i te waahi mo te ahu whakamua i roto i te mara.

Ko Raman spectroscopy, tetahi atu peka nui o te hiranga wiri, i whakawhanakehia e CV Raman me tana tauira, KS Krishnan, i te tau 1928. Na to raua kitenga i te paanga Raman i whakawhiwhia a Raman ki te Tohu Nobel mo te Ahupūngao i te tau 1930. he ahuatanga hou o te marara marama/maramatanga i homai he tirohanga nui ki nga hanganga ngota me te ngota.

I roto i nga tau, kei te whanake tonu te hiranga wiri, na te ahu whakamua o nga taputapu taputapu, nga tikanga whakatauira, me nga tikanga tātari raraunga. Ko te whakawhanaketanga o nga inenga infrared (FT-IR) a Fourier-transform infrared (FT-IR) i te waenganui o te rautau 20 i huri i te mara, i taea ai te inenga tino tika me te tere o nga puhui waro me te pararopi. I enei ra, ka whakawhirinaki nga kairangahau puta noa i nga momo marautanga, penei i te matū, te koiora, me te putaiao rawa, ki te hiranga wiri ki te wetewete i nga uaua o nga hanganga ngota me o raatau tono.

Mo te hiranga ngota, he nui tona hitori i timata mai i te rau tau 19. Ko nga kaiputaiao penei i a Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen me Gustav Robert Kirchoff i whai waahi ki te whakawhanake i nga tikanga mo te tātari hihinga ngota me nga tikanga hikaka, e taea ai te kitea nga huānga hou me te mataki i nga raina hiihini ahurei e tukuna ana e nga ngota hikaka. Ko te AES me te AAS hei tikanga turanga i roto i te mara, hei whakatuwhera i nga tatau ki nga tono mo te tātari taiao me te astrophysics.

Ko nga ahunga whakamua i waenganui o te rautau 20, penei i te inductively coupled plasma (ICP) me te ICP whakakotahi me te mass spectrometry (ICP–MS), i tino whakarei ake i te tairongo, te tika, me te whakamahi o te hihinga ngota. I enei ra, ka noho tonu te hiranga ngota hei taputapu nui i roto i nga momo mara, tae atu ki te putaiao rauemi me te tātari matū.

Ko te hitori o te wiri me te hiranga ngota he tohu mo te pakari me te mohio o nga kaiputaiao nana i whakatakoto te turanga mo enei mara. Ko o raatau kitenga me o raatau mahi hou kei te hanga i to maatau mohiotanga ki te ao ngota me te akiaki i te ahu whakamua hangarau. Ma te whakamahi i te mana o te hiranga, kei te pana nga kairangahau i nga rohe o te matauranga putaiao me te whakatuwhera i nga huarahi hou puta noa i nga momo ahumahi.

FAQ:

P: He aha te hiringa wiri?

A: Ko te Whero Whero he tikanga inenga weriweri e tātari ana i nga wiri o nga ngota me nga ngota ngota kia mohio ai ki te hanganga.

P: I pëhea a WW Coblentz i whai wähi ai ki te mara o te hiringa wiri?

A: I whakawhanakehia e WW Coblentz te prism infrared spectrophotometer infrared tuatahi, i huri i te whakahiatotanga infrared spectroscopy ma te tautuhi i nga whakarōpūtanga ngota ngota e mau ana i nga roangaru infrared.

P: He aha te hihinga ngota?

A: Ko te Aromatawai ngota he peka o te matū wetewete e rangahau ana i te pahekoheko o nga ngota me te irirangi hiko kia mohio ai ki o raatau hanganga me o raatau whanonga.

P: Ko wai nga kaiputaiao tuatahi i roto i te waahi o te hiranga ngota?

A: Ko nga kaiputaiao penei i a Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen me Gustav Robert Kirchoff i whai waahi nui ki te whakawhanaketanga o nga tikanga hihinga ngota i te rau tau 19.

P: I pëhea te ahu whakamua o te hiranga i nga tau tata nei?

A: Kua whai hua te Spectroscopy i te ahunga whakamua i roto i nga taputapu taputapu, nga tikanga whakatauira, me nga tikanga tātari raraunga, na te mea ka hohonu ake te maarama ki nga hanganga ngota me o raatau tono i roto i nga momo marautanga putaiao.