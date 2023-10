Ko te Anisotropic Lattice e whakaatu ana i nga waahanga hou i roto i te Chiral Nanophotonics

Ko te Chirality, te taonga o te hangarite e wehewehe ana i tetahi mea mai i tona ahua whakaata, he aria taketake i roto i nga momo waahanga putaiao. I roto i te ao o te nanophotonics, ko te whakatutuki i nga taunekeneke kaha-marama-marama-chiral he wero nui. Heoi, ko nga rangahau tata nei i arahina e Takuta Li Guangyuan i te Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT), Chinese Academy of Sciences, kua whakaatu i te huarahi auaha ki te whakakorikori i te kaha o te kirikiri i roto i nga metasurfaces ma te whakamahi i nga hanganga reeti anisotropic.

I roto i ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te Laser & Photonics Reviews, i whakaatuhia e te roopu rangahau nga urupare chiroptical kaha i puta mai i nga whirihoranga lattice anisotropic. Na roto i te pakaru i te hangarite o ia wa i roto i te x- me te y-whakaaro i te wa e mau tonu ana te hangarite whakaata o nga hanganga nano, i taea e ratou te whakaputa i te kaha o te haupapa mahere me te kore e whakararu i te tauwehe kounga (Q factor).

I raro i nga ahuatanga noa, ka whakaatuhia e te metasurface silicon he aratau chiral planar me te porowhita porowhita (CD) o 0.37 me te tauwehe Q o 1220. Ko tenei tauwehe Q he maha nga wa teitei ake i tera o nga papaarangi continuum (BIC) metasurfaces. I tua atu, i kite nga kairangahau ko te tohu o te uara CD ka taea te huri ma te whakatikatika i te wa maataki i te ahunga x ki tera i te ahunga y. Ko tenei ngawari ki te whakatika i te urupare a-chiral ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hoahoa taputapu chiroptical me nga ahuatanga e hiahiatia ana.

Ko te pakaruhanga kei roto i te whakamahi i nga resonances lattice surface (SLRs), i puta mai i te hononga hono i waenga i nga resonances rohe me te anomaly Rayleigh. Ko nga SLR e whakarato ana i te tino pai o te tirohanga me te kaha ki te pehi i te whakaurunga me te ngaronga iraruke. Ma te whakamahi i enei taonga, i taea e nga kairangahau te eke ki te CD whakatairite morahi o te 0.86 me te tauwehe Q tae atu ki te 1700.

Ko nga kitenga he nui nga paanga mo nga momo tono, tae atu ki te whakamohiotanga chiral me nga whakarereketanga ngaru. Ko nga metasurfaces chiroptical teitei-Q me te kaha i whakawhanakehia e te roopu a Takuta Li ka kaha ki te huri i te mara o te nanophotonics chiral, te para i te huarahi mo te ahunga whakamua i roto i te koiora chiral sensing, chiral emission ranei lasing, me te chiral nonlinear whakautu.

FAQ:

Q: He aha te chirality?

A: Ko te Chirality e tohu ana ki te taonga o tetahi mea e kore e taurite ki tona ahua whakaata ma te whakamaoritanga, ma te hurihanga ranei.

Q: He aha nga mata-papa?

A: Ko nga Metasurfaces he hanga hangai-iti-roa ngaru e taea ai te whakahaere pai o nga taunekeneke-marama.

Q: He aha te take o te kounga (Q factor)?

A: Ko te take o te kounga he inenga mo te kaha o te penapena hiko me te tohanga i roto i te punaha resonant.

P: He aha nga resonances resonances mata (SLRs)?

A: Ko nga resonances lattice mata he hononga hono i waenga i nga resonances o te rohe me te anomaly Rayleigh, e whakarato ana i te tino pai me te whakaiti i nga mate i roto i nga punaha hiko.

Q: He aha nga tono ka taea e te teitei-Q me te kaha o nga metasurfaces chiroptical?

A: Ko enei metasurfaces he pai nga tono mo te whakamaaramatanga o te taima me nga whakarereketanga o mua ngaru.