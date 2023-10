Te Maramatanga ki nga Pihikete me nga Kaupapahere Matatapu

Whakarāpopototanga: Ka whakaratohia e tenei tuhinga he tirohanga whanui mo nga pihikete me nga kaupapa here tūmataiti, e whakamarama ana i to raatau kaupapa me te pehea e whakamahia ai ki te whakarei ake i te whakaterenga o te waahi, te whakawhaiaro i nga panui, te tātari i te whakamahinga o te waahi, me te awhina i nga mahi hokohoko. E whakaatu ana hoki i te hiranga o te mohio me te whakahaere i nga tautuhinga pihikete hei tiaki i te noho muna a te kaiwhakamahi.

Ko nga pihikete he konae tuhinga iti kei te rongoa i runga i te taputapu a te kaiwhakamahi ka kohi korero mo ana mahi ipurangi. Ma te whakaae ki nga pihikete, ka whakaaetia e nga kaiwhakamahi nga paetukutuku me o raatau hoa hokohoko ki te uru me te tukatuka i enei korero. Kei roto i enei raraunga nga manakohanga, nga taipitopito taputapu, me te whanonga tirotiro. Ko te kaupapa tuatahi o nga pihikete ko te whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi ma te whakarite i nga ihirangi me nga taunakitanga i runga i nga manakohanga takitahi.

I tua atu i te whakarei ake i te whakaterenga pae, ka whakamahia ano nga pihikete mo nga panui kua tohua. Ko nga panui kua whakawhaiarohia kia rite ki nga hiahia o nga kaiwhakamahi, he pai ake te whai take me te whakahihiri. Ka taea e te tātari pihikete te whai whakaaro nui mo te whakamahinga o te waahi, te awhina i nga kamupene ki te aromatawai i o raatau rautaki hokohoko me te whakatau i nga whakataunga e pa ana ki nga raraunga.

Heoi, he mea nui kia mohio koe me pehea te paanga o nga pihikete ki te noho muna. I te wa e kohikohi ana nga pihikete i nga korero mo nga kaiwhakamahi, ka puta ake nga awangawanga mo te haumarutanga raraunga me te noho muna. Ko te mohio me te whakahaere i nga tautuhinga pihikete he mea nui hei tiaki i nga korero whaiaro me te noho muna. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakakore i nga pihikete kore-tino, ka taea te whakaiti i te aroturuki me te kohinga o nga raraunga.

Ko te pupuri i nga mohiotanga hou mo nga pihikete me nga kaupapa here tūmataiti he mea nui ki te whakatau i nga whakatau mo te tūmataiti mamati. E taunaki ana kia mohio koe ki nga kaupapa here motuhake a nga paetukutuku mo te kohinga raraunga me te whakamahinga. Ma te kaha ki te whakahaere i nga tautuhinga pihikete me te whakamahi i nga manakohanga whakaae mohio, ka taea e nga kaiwhakamahi te tiaki i o raatau muna i runga ipurangi.

