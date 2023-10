Ko te Hītori Huna o te Papawhenua Subglacial o Antarctica kua whakakitea

I huraina e te rangahau whenua o te Whare Wananga o Durham i mua tata nei i te ahua o te awa o mua kua huna i raro i te whanuitanga o te hukapapa o te Rawhiti o Antarctica. Ma te whakamahi i nga raraunga amiorangi me nga tikanga tangi irirangi, ka rukuhia e nga kairangahau nga korero o mua o Antarctica, e whakamarama ana i te hitori o te rau hukapapa me tana whakautu ki te huringa o te rangi.

He nui te rohe o te 32,000 kiromita tapawha, ko tenei whenua hou kua kitea he tirohanga ki te wa i hangaia ai e nga awa te rohe neke atu i te 14 miriona tau ki muri. He mea whakamiharo, i mua i te hanganga tuatahi o te hukapapa o te Rawhiti Antarctic i te 34 miriona tau. He riu me nga hiwi e rite ana te rahi ki tera i kitea i Te Raki o Wales, UK, e tohu ana mo te roa o te pumau o te pāmahana i roto i te waahi i akohia, na te mea kaore i pa ki te hukapapa.

Ko Ahorangi Stewart Jamieson, te kaituhi matua o te rangahau, e whakanui ana i te mahi nui o tenei whenua huna ki te whakahaere i te rere o te huka me te urupare ki nga huringa o te rangi. Ka whakatauritea e ia te whenua ngaro i raro i te Rau Huka o Te Rawhiti Antarctica ki te mata o Mars i runga i te iti o to tatou mohiotanga.

Ko tenei kitenga nui ka whai paanga ki te puutaiao huarere i te mea e kitea ana ahakoa te heke mai o nga rau hukapapa i nga wa mahana, ka mau tonu tenei rohe. He mea nui tenei matauranga mo te matapae ka pewhea te ahua o te rau hukapapa ki te whakamahana o te rangi o naianei me nga mea kei te heke mai.

Ko Ahorangi Neil Ross o te Whare Wananga o Newcastle, he kaituhi-a-tahi o te rangahau, e kii ana i te mea i kitea he "huna ki te kitea" mo nga tau maha. He tirohanga nui ki te hitori moata me te wa roa o te Rau Tio Tio ki te Rawhiti o Antarctica, me tana whakautu pea ki nga huringa o te rangi a meake nei.

Ko tenei mahi pakaruhanga i hanga i runga i nga mahi o mua a te roopu rangahau me nga hoa mahi, i hurahia nga pae maunga huna, nga punaha awaawa me nga roto i raro i te hukapapa o Antarctica. E whakaatu ana i te mahi nui a nga whakaahua amiorangi me te tangi o te reo irirangi ki te whakaatu i enei whenua iti-tio.

Ko te mea nui, he tohu tenei kitenga mo etahi atu whenua kare ano i kitea e huna ana i raro i te Rau Huka o Antarctica Rawhiti. E whakau ana a Ahorangi Jamieson kei te haere tonu te torotoro haere mo tenei whenua huna ki te whakaki i nga waahi o nga rangahau me te whakahohonu i to maatau mohiotanga ki te ahua o te tipu o te hukapapa me ona whenua o raro i te waa.

Ko nga whakahaere penei i te UK Research and Innovation's Natural Environment Research Council (NERC), te US National Science Foundation (NSF), me te NASA i whai waahi nui ki te tautoko i tenei rangahau, e whakarato ana i nga putea e tika ana mo te kohinga raraunga me te rangahau.

Ko nga kitenga mai i te hohonutanga o Antarctica kei te whakatuwhera tonu i te hitori o te ahuarangi o te Ao, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki ona wero o mua me nga mea kei te heke mai. Ko nga awa tawhito i rere i raro i te hukapapa e arahi ana i a tatou ki te mohio me te whakatika i te ao hurihuri.

FAQ

He aha te rangahau a te Whare Wananga o Durham mo Antarctica?

Ko te rangahau i arahina e te Whare Wananga o Durham i hurahia he whenua tawhito i hanga he awa e huna ana i raro i te rau hukapapa o te Rawhiti o Antarctica. Ko te whenua, e 32,000 kiromita tapawha te whanui, e kii ana na nga awa i hanga te rohe neke atu i te 14 miriona tau ki muri, i mua i te hanganga tuatahi o te rau hukapapa tata ki te 34 miriona tau.

He aha te tikanga o tenei kitenga mo te pūtaiao huarere?

Ko te kitenga o te whenua o mua i Antarctica e whakaatu ana mo te pumau o mua o te rohe ahakoa te heke o nga rau hukapapa i nga wa mahana. He mea nui tenei matauranga mo te matapae me pehea te whakautu a te pepa tio ki te whakamahana o te rangi e haere tonu ana.

He aha te hiranga o tenei whenua huna i raro i te Rau Huka o Antarctica Rawhiti?

Ka whai wāhi nui te whenua huna ki te whakahaere i te rere o te hukapapa me te mohio ki te whakautu a te pepa tio ki te huringa o te rangi. Kei te tuku korero nui mo te hitori moata me te wa roa o te Rau Tio Tio o te Rawhiti Antarctic me tana urupare pea ki nga huringa huarere a meake nei.

I pehea te whakahaeretanga o te rangahau?

I whakamahia e te rangahau nga raraunga amiorangi me nga tikanga tangi irirangi-echo ki te tātari i te whenua huna kei raro i te rau hukapapa o te Rawhiti o Antarctica. Na tenei i taea e nga kairangahau te hura i te whenua tawhito i hanga i te awa me te whai matauranga ki nga whenua o te awaawa o Antarctica.