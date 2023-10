Ko nga Microbes e ora ana i runga i nga kohuke ka mau nga tohu ki te hitori o te whenua

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whakamiharo mo nga moroiti tawhito e kiia nei ko te methanogens ka taea te whakamarama i te hitori o te Ao. Ko te Methanogens he rauropi ahurei e kore e whakamahi i te ra mo te kaha me te aro ki te hāora. Ka whiwhi ratou i to ratou kaha ma te wawahi i nga toka me nga kohuke i roto i to taiao, ka whakaputa te mewaro i roto i te tukanga.

Ko te whakahekenga o te mewaro me te piki o te hauora i roto i te hau o te whenua i te takiwa o te 2.4 piriona tau ki muri kua raru nga kaiputaiao mo nga tau. Ko te kaituhi o te rangahau, a Eric Boyd, e whakamarama ana i rite tenei ki te hekenga o te taupori methanogen. Ko tetahi ariā e kii ana i kaha ake te whakataetae methanogens mo nga rawa mai i etahi atu rauropi, na reira ka heke haere te maha. Ko tetahi atu ariā e kii ana ko nga huringa i roto i nga tauira puia i heke iho te nickel e waatea ana, he mea nui kia ora ai nga methanogens.

Heoi, i kitea e nga rangahau tata nei ka taea e nga methanogens e whakawhirinaki ana ki te nickel te ora me te iti ake o te nickel i nga whakaaro o mua. Ko enei microorganisms te kaha ki te penapena me te whakaemi i te nickel i roto i a raatau ano, kia ora ai ratou ahakoa i roto i nga taiao e iti ana te nickel.

Kia mohio ai te roopu a Boyd ki te whakatipu methanogens i roto i te maha o nga nickel me te kite i ta raatau whakautu. Ma te ine i te nui o te mewaro ka puta, ka whakatauhia e ratou te tipu me te ora o te methanogens. Ma te whakamahi i nga tikanga spectroscopic, i taea e ratou te whakatau i te nui o te nickel kei roto i nga ruma.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka toro atu ki tua o te ao putaiao. E whakapono ana a Boyd ma te hohonu ake o te maarama ki tenei mahi keri koiora ka puta te whanaketanga o nga hangarau maina me te iti o te paanga o te taiao. E toru nga waahanga nui o te rangahau e tohuhia ana e ia: ko te kitenga ka taea e nga pūtau te tiki nickel mai i nga kohuke, te kaha o te methanogens ki te tipu me te iti o te nickel concentrations, me to ratou kaha ki te whakaemi hei whakamahi a meake nei.

Ko tenei rangahau ehara i te mea he maarama mo te takenga mai o te ora ki runga i te whenua, engari he tohu tohu mo te hanga i tetahi taiao noho mo etahi atu momo ora. Ma te wetewete i nga mea ngaro o te oranga methanogen, ka tata atu nga kaiputaiao ki te maarama ki nga hitori o mua o to tatou ao.

