Ko te Whakakitenga Ahuwhenua Hou ki Mars e tohu ana i te Pumanawa mo te Ora Tawhito

Kua kitea e nga Kairangahau i te Planetary Science Institute i Tucson, Arizona, he kitenga whenua i runga i Mars tera pea ka whai paanga hohonu mo to maatau mohiotanga ki te hitori o te ao me te tupono o te oranga moroiti tawhito. I roto i te whakaputanga hou i roto i nga Purongo Putaiao, i panuitia e te roopu te tohu o te roto paru tawhito i tetahi rohe e kiia nei ko Hydraotes Chaos. Ko tenei roto paru, i puta mai i nga rerenga mai i nga papa kohatu paru kua utaina ki te hau, i tata ki te 4 piriona tau ki te wa i noho ai a Mars.

Ko te hiranga o tenei kitenga kei roto i te meka ko nga roto paru, pera i o raatau ahua i runga i te whenua, ka whai waahi ki te pupuri i nga tohu o te ao tawhito i roto i o ratou parataiao. Ko te whakaemi i nga parataiao paru ki te raro o te roto he taiao pai mo te tiaki i nga rauropi koiora e pa ana ki te oranga moroiti. Ko nga parataiao o Hydraotes Chaos, i whakaarohia i ahu mai i nga wai me nga awaawa o mua, kei roto pea he taonga e whakaatu ana i te oranga o te Martian o mua, o naianei ranei.

Ko te whenua matatini o Hydraotes Chaos i hangaia e te tiangotanga o te mata maroke i runga ake i nga aquifers, ka hua te whenua rangirua e kitea nei i tenei ra. Ko te noho mai o nga awaawa o mua, e whakaponohia ana e nga kaiputaiao na mua i kawe te wai mai i te moana kua ngaro i naianei i te riu o te raki, ka nui ake te whakaaro o tenei rohe. Ko tenei hitori matawhenua uaua ka hangaia he taiao ahurei mo te ako i nga wai o Martian me te torotoro i nga tohu koiora pea.

Ma te titiro whakamua, kei te whakaaro a NASA ki a Hydraotes Chaos hei waahi taunga mo nga misioni o Mars a meake nei e whai ana ki te rapu taunakitanga mo nga waitohu-koiora, otira ko nga lipids. Na te kaha o nga lipids ka waiho hei kaupapa ataahua mo te torotoro, i te mea ka taea e ratau te mau piriona tau ki Mars. Ko nga parataiao i mahue mai i te roto paru tawhito e mau ana te oati nui me te whai whakaaro matua mo nga misioni a muri ake nei e whai ana ki te kimi i nga waitohu koiora.

I te wa e tipu haere tonu ana to maatau mohiotanga mo nga wa o mua o Mars, ko nga kitenga penei i te roto paru tawhito i Hydraotes Chaos ka whakatata atu tatou ki te wetewete i nga mea ngaro o te Whero Whero me te hura i te tupono o te oranga moroiti tawhito i tua atu o to tatou ao.

FAQ

He aha te roto paru? Ko te roto paru he momo roto e tohuhia ana e te haaputuputuraa o te parataiao paru ki raro o te roto. He aha te take he mea nui nga roto paru mo te rapu oranga tawhito i Mars? Ko nga roto paru, he rite ki o raatau ahua i runga i te whenua, ka whai waahi ki te pupuri i nga tohu o te ao tawhito i roto i o raatau parataiao. Ko te whakaemi o te paru he taiao pai mo te tiaki i nga koiora e pa ana ki te oranga moroiti. He aha te take he rohe nui a Hydraotes Chaos ki Mars? Ko Hydraotes Chaos he rohe whenua matatini i runga i Mars i hanga e te tiango o te mata i runga ake i nga wai. Kei roto hoki nga awa waipuke tawhito i kawe mai i nga wai mai i te moana o mua i te riu o te raki. Ko tenei hitori matawhenua ahurei e whakarato ana i te matapihi ki nga wa o mua o Mars me te kaha mo te oranga o Martian tawhito. He aha nga waitohu-koiora? Ko nga waitohu koiora he ahuatanga, he matū ranei e whakaatu ana i te oranga o mua, o naianei ranei. I roto i te horopaki o Mars, ka taea e nga waitohu-koiora te whakauru i nga koiora me etahi atu tohu mo te mahi microbial. He aha te whakaaro a NASA mo te Hydraotes Chaos? Kei te whakaaro a NASA ki a Hydraotes Chaos hei waahi taunga mo nga misioni o Mars a meake nei e whai ana ki te rapu taunakitanga mo nga hainatanga-koiora, ina koa nga lipids. Ko nga lipids he koiora tino atete kua roa pea e hia piriona tau ki Mars.