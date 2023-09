Ka kitea e nga Kairangataiao Tata ki te Haurua miriona tau te pakeke o nga hanga rakau i Awherika.

Ko tetahi rangahau hou i whakaputaina i roto i te pukapuka Nature e whakaatu ana i te kitenga o nga whare rakau tata ki te hawhe miriona tau te pakeke i Awherika. Ko tenei kitenga ka hoki whakamuri te rekoata o mua mo te hanga rakau, i te mea i mua ko nga tauira tawhito ko nga papaahi 9,000-tau te tawhito i te taha o te roto o Ingarangi.

I hurahia nga rakau i te taha o te Kalambo Falls i Zambia e tetahi roopu kaiputaiao o te ao. Ko enei rakau i kitea he kakari me te tiipiripi, e tohu ana i nga mahi toi a te tangata. He kitenga nui tenei, na te mea he onge noa nga hua rakau tawhito na te mea kua heke haere nga taonga pararopi i roto i te waa.

E whakapono ana nga kairangahau ko nga tangata o mua o Awherika kei te whakamahi rakau mo nga mahi whakahirahira ake, penei i nga papaahi, ara hikoi ranei, hei taapiri i nga taputapu penei i te tao me te keri rakau. Heoi ano, ko te tino kaupapa o enei hanga rakau kaore i te mohiotia.

I whakatauhia te tau o nga taonga toi rakau ma te whakamahi i nga tikanga reiti hou e ine ana i te kaha mau i roto i nga kakano kiripaka. I kitea e nga kairangahau ko nga taonga i hoki mai ki nga tau rereke e toru: 487,000 tau ki muri, 390,000 tau ki muri, me te 324,000 tau ki muri. Ko enei kitenga e kii ana i noho nga tangata ki te taha o te awa mo nga mano tini o nga whakatipuranga, ka hoki mai ranei ki reira i ia wa.

Ko te kitenga o enei hanga rakau tawhito he tino matauranga ki nga pukenga me nga kaha o o tatou tupuna o mua. Ko nga mahi toi i kitea i roto i te hanga i nga rakau ki te toki me nga taputapu wariu e whakaatu ana i te maamaatanga o o raatau mahi rakau.

Na te pupuri i enei taonga mai i nga whakaahua taumira teitei, i taea e nga kaiputaiao te ako me te whakamaori i nga tikanga toi i mahia e o tatou tupuna o mua. Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakanui noa i to maatau mohiotanga ki nga hitori o te tangata engari ka whakanuia ano te hiranga o te tuhi me te pupuri i nga taonga tawhito mo nga rangahau a meake nei.

Rauemi:

– https://www.nature.com/articles/s41586-021-03625-5

– Te Whare Wananga o te Panui

– Te Whare Wananga o Liverpool