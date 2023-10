Ko nga Taimana Tawhito e whakamarama ana i te hanganga me te whanaketanga o nga whenua o te whenua

Kua hurahia e nga kairangahau nga tino mohiotanga mo te hanganga me te neke o nga whenua o te Ao na roto i te tātaritanga o nga taimana hohonu. Ko enei taimana, i hangaia i waenga i te 650 me te 450 miriona tau ki muri i runga i te turanga o te tino whenua o Gondwana, i tirotirohia e te roopu tohunga o te ao. Ko nga kitenga e whakamarama ana i pehea te hanga, te whakapumautanga, me te neke haere o nga aorangi penei i a Gondwana.

Ko nga taimana, i hanga e hia miriona ki te piriona tau ki muri, ka tuku he matapihi motuhake ki roto i te koroka o te Ao. Kei a ratou te kaha ki te ora me te tuhi i nga huringa tawhito o te hanga whenua me te whakangaromanga, e whakaatu ana i nga mahi hohonu o to maatau ao. Ko te hekenga o nga whenua, e mohiotia ana ko te "huringa nui o te whenua," he whai waahi nui ki te hanga i nga papatipu whenua o te whenua.

Ma te wetewete i nga whakaurunga o te silicate moroiti me te sulfide i roto i nga taimana, i taea e nga kairangahau te whakatau ia ratou ki te hohonu o te 300 ki te 700 kiromita i raro i te turanga o Gondwana. Na tenei i whakaatu mai he tukanga matawhenua kaore i mohiotia i mua ake nei, i kaha ake ai nga toka e mau ana i nga taimana i te wa e hangaia ana te taimana me te taapiri i nga rawa ki te keera o te supercontinent. I te wa i timata ai a Gondwana ki te pakaru i te tata ki te 120 miriona tau ki muri, ko nga taimana, me o ratou whakaurunga toka ope, ka pahū ki te mata o te whenua i roto i nga puia tutu.

Ko nga waahi e pa ana enei puia i enei ra, penei i Brazil me Awherika ki te hauauru, he wahanga o te whenua nui o Gondwana. E tohu ana tenei i heke nga taimana me nga wahanga rereke o te supercontinent i a ia e marara ana. Ko te rangahau e whakaatu ana he ahua hou o te tipu o te whenua, i reira nga mea ahua rangatahi ka piki ki nga pakiaka o nga kongakonga whenua tawhito, ka whakapakeke me te hono tahi.

Ko te kaituhi matua o te rangahau, a Takuta Karen Smit o te Kura Wits o Geosciences, i whakanui i te hiranga o tenei rangahau ki te mohio ki te kukuwhatanga me te neke o nga whenua. I whakanuia e ia te mahi nui o nga whenua mo te oranga ki runga i te whenua me te whakaatu i te hononga o te rangahau ki te whanaketanga o te ora me nga ahuatanga ahurei o to tatou ao.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te huarahi pakaru whenua ki te tirotiro i nga tukanga tectonic pereti hohonu e pa ana ki te huringa supercontinent. Ko te tumanako a nga kairangahau ki te ahu whakamua atu i tenei rangahau ma te whakatuu i tetahi taiwhanga isotope hou i te Whare Wananga o Witwatersrand i Awherika ki te Tonga. Ma tenei e taea ai nga rangahau a muri ake nei mo nga whakaurunga taimana ki te whakahaere i te rohe, hei whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te ahua o nga whenua i tipu me te hanga i te Ao.

