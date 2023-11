Ko te kitenga o nga tapuwae o nga manu o mua he whakamarama mo te hekenga tawhito

Na te kitenga whenua o nga tapuwae manu e 27 i te takutai tonga o Ahitereiria kua homai he tirohanga nui ki te kukuwhatanga o nga manu moata me nga tauira heke. I hoki mai ki te Early Cretaceous i te wa e hono tonu ana a Ahitereiria ki Antarctica, ko enei tapuwae etahi o nga huarahi manu tawhito rawa atu kua tino kitea i Te Tukoi ki te Tonga, e kiia ana kei waenganui i te 120 me te 128 miriona tau.

Kaore i rite ki te maha o nga huarahi manu me nga parapara mai i tenei wa, ka kitea te nuinga i te Tuakoi ki te Raki, otira ki Ahia, ka kitea e tenei kitenga he momo momo momo manu kei te Tukoi ki te Tonga e tata ana ki te Pou o te Tonga e hia miriona tau ki muri. Ko tenei kitenga ka wero i nga whakapae o mua me te whakanui ake i to maatau mohiotanga mo te tohatoha manu moata.

Ko nga tapuwae, mai i te 7 ki te 14 henemita (2.75 ki te 5.5 inihi) te whanui, i kitea i te Wonthaggi Formation i te takiwa o Melbourne. Ko tenei hanganga whenua e tohu ana i te wehenga o Ahitereiria mai i Antarctica tata ki te 100 miriona tau ki muri. I taua wa, ko te taiao polar he riu maru me nga awa whiri, ka pa ki te makariri me nga marama pouri i te takurua polar.

Ko te noho mai o enei ara manu i runga i nga reanga stratigraphic maha e whakaatu ana i te ahua o nga momo manu rereke, e tohu ana pea i te hanganga o te kaupeka i nga raumati polar. E tika ana i waiho enei ara i runga i te huarahi heke, i te mea ka takahia e nga manu te rohe.

Ko te ahua ngawari o nga kōiwi manu me te ngawari o nga manu ake ka tino onge te tiaki i roto i te rekoata parapara. No reira, ko te kitenga o enei ara he whai waahi nui ki te ako me te ako atu mo nga manu o mua.

Ko tenei kitenga whakamiharo e whai ana i te kitenga o mua i te tau 2013, i kitea e rua nga ara manu e 105 miriona tau te pakeke i roto i te Eumeralla Formation o Ahitereiria, e whakapumau ana i te turanga o Ahitereiria hei puna nui mo nga taunakitanga parapara avian.

Ahakoa te mate o te mate COVID-19 i whakaroa ki te tātari i nga tapuwae, ko te kaituhi matua, a Anthony Martin, i hono tahi me etahi atu tohunga o te paontology me te geology ki te ako me te whakamaori i nga huarahi.

He mihi ki nga kaiputaiao paionia pera i a Martin me ona hoa mahi, kei te hura tonu matou i nga tohu tino nui mo te ao tawhito me te hohonu ake o te maarama ki te whanaketanga me te whanonga o nga momo manu. Ko tenei kitenga ka taapirihia tetahi atu waahanga ki ta maatau korero mo te kukuwhatanga manu.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. E hia nga tau o nga tapuwae manu ka kitea i te tonga o Ahitereiria?

Ko nga tapuwae manu i kitea i te takutai tonga o Ahitereiria no te timatanga o te Cretaceous, e kiia ana kei waenganui i te 120 me te 128 miriona tau.

2. He aha te take i tino nui ai tenei kitenga?

He mea hirahira tenei kitenga na te mea e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te whanaketanga avian moata me te whanonga heke. Ka whakawerohia nga whakaaro o mua mo te tohatoha manu i te wa o te Kiriata Moata me te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga momo manu o te Tukoi ki te Tonga.

3. I kitea ki hea nga tapuwae?

I kitea nga tapuwae i te Wonthaggi Formation ki te tonga o Poipiripi, Ahitereiria. Ko tenei hanganga whenua e tohu ana i te wehenga o Ahitereiria mai i Antarctica tata ki te 100 miriona tau ki muri.

4. He aha ta nga tapuwae e whakaatu ana mo te whanonga heke?

Ko te noho o enei tapuwae i runga i nga reanga stratigraphic maha e tohu ana i te ahua o te ahua o nga manu, e tohu ana pea i te hanganga o te kaupeka o te tau i nga raumati polar. Ko te tohu tenei i whakamahia pea e nga manu te waahi hei huarahi heke.

5. He aha i onge ai nga parapara manu?

He onge nga parapara manu na te ahua ngawari o nga kōiwi manu me te hanga mama o nga manu ake. He onge te pupuri i o ratou kōiwi i roto i te rekoata parapara, na te mea he mea nui te kitenga o enei tapuwae mo te rangahau pūtaiao.