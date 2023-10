Pūrongo Tūnga: Te ahunga whakamua i roto i te Astrophysics

Ko te Astrophysics he mara whakahirahira e mau tonu ana ki te whakaatu i nga mea ngaro o te ao. I roto i te purongo mana tata a astro-ph.EP, he maha nga ahu whakamuatanga i whakaraupapahia, e whakaatu ana i te ahunga whakamua whakamiharo i mahia i roto i tenei wahanga ako.

Ko tetahi whanaketanga nui i korerohia i roto i te ripoata ko te kitenga o nga exoplanets. Ko nga Exoplanets he aorangi e huri ana i nga whetu i waho o to tatou punaha solar, a na to ratau oranga i whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga waahi ka taea te ora ki tua atu o te Ao. Ma te whakamahi i nga tikanga maataki matatau me nga karu karu, kua kitea e nga kaiputaiao te maha o nga exoplanets, ko etahi o enei ka kaha ki te pupuri i te ora. Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakawhānui noa i to maatau mohiotanga ki te ao engari ka whakakao hoki i te rapunga mo te oranga o waho.

Ko tetahi atu ahunga whakamua nui e whakaahuatia ana i roto i te purongo ko te rangahau mo te mea pouri me te kaha pouri. Ko te matū pouri he ahua whakapae o te matū karekau e pahekoheko ki te marama, ki etahi atu ahua o te iraruke hiko, heoi ka kitea tona aroaro na roto i ona awenga i runga i nga mea ka kitea. I tetahi atu taha, ko te kaha pouri he ahua ariā o te kaha e whakaponohia ana ko te kawenga mo te tere tere o te ao. Ko te mohio ki te ahua o te mea pouri me te kaha pouri he mea nui ki te mohio ki te hanganga me te kukuwhatanga o te ao.

I tua atu, i whakahuahia e te ripoata mana nga ahunga whakamua i roto i te mara ngaru ngaru. Ko nga ngaru o te ngaru he ripple i roto i te papanga o te mokowhiti, na te whakaterenga o nga mea nunui. Ina tata nei, na te kitenga o nga ngaru o te ngaru i whakatuwherahia nga huarahi hou mo te ako i nga ahuatanga astrophysical, penei i te hanumi rua pango me te tukinga whetu neutron. Ma tenei hangarau ka taea e nga kaiputaiao te mataki i nga huihuinga kaore i kitea i mua, ka whai whakaaro nui ki te ahua o te ao.

Ko nga ahunga whakamua kua tuhia ki roto i te purongo mana ko te hua o nga mahi tahi a nga kaitoro arorangi, nga tohunga ahupūngao, me nga kairangahau huri noa i te ao. Ma te turaki tonu i nga rohe o te matauranga, ka tata tatou ki te wetewete i nga mea ngaro o te ao.

Rauemi:

– astro-ph.EP: (URL) [kua tangohia te puna]