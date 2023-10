Ko te Annular Solar Eclipse i mauhia mai i te Teihana Mokowhiti o te Ao

I tuhia e Jasmin Moghbeli te kaitirotiro rererangi a NASA, i runga i te International Space Station (ISS), he haruru o te ra. Ka puta te rourou annular ki te kore te Marama e whakapouri i te Ra, ka waiho he mowhiti e mohiotia ana ko te annulus. Ma tenei ka whai waahi nga kaiputaiao ki te ako i te korona o te Ra.

I te wa o te rourou, ka mau a Moghbeli i tetahi whakaahua o te Marama e haere ana i mua i te Ra, ka whakamarumaru tona atarangi, he umbra ranei, me te whakapouri i tetahi wahanga o te mata o te Ao. I tangohia te ahua i te pikinga o te ISS i te 260 maero i runga ake i te rohe o US-Canadian me te tohu whakatetonga ki Texas.

I tae mai a Moghbeli ki te ISS i te 27 o Akuhata hei waahanga o te mahi a Crew-7, me etahi atu o nga kairangi rererangi mai i te European Space Agency (ESA), te Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), me Roscosmos. I hopukina e ia te eclipse ma te whakamahi i nga momo wero motuhake mo te whakaahua i nga ahuatanga o te rangi mai i te ISS.

Ko te ISS ka huri i te whenua i runga i te tere tere, e hiahia ana kia tika nga tatauranga me te waa ki te hopu tika i nga huihuinga penei i te ra. Ko enei mahi hangarau e whakaatu ana i te hiranga o nga tuhinga putaiao mai i te mokowhiti, ka taea e nga kairangahau te ako me te mohio ki nga uauatanga o te rangi.

I roto i te katoa, ko te whakaahua a Moghbeli he tirohanga whakamiharo mo te eclipse o te ra, e whakaatu ana i te ataahua me te hiranga putaiao o te maataki i nga ahuatanga o te rangi mai i te waahi o te Teihana Mokowhiti o te Ao.

Rauemi:

– Te Teihana Mokowhiti o te Ao (ISS): He waka mokowhiti huri noa i te whenua e mahi ana hei taiwhanga rangahau me te tauranga mokowhiti mo te mahi tahi o te ao ki te torotoro mokowhiti.

– NASA: Ko te tari motuhake a te Kawanatanga a te United States Federal he kawenga mo te kaupapa mokowhiti mokowhiti me te rangahau aerospace.

– Eclipse ā-rā: He rourou rā karekau te Marama e kapi katoa i te Ra, ka waiho he mowhiti marama e kiia nei ko te annulus.

– Ko te kaitirotiro a NASA Jasmin Moghbeli: He kaitirotiro i mau i te rourou o te ra mai i te ISS.

– ESA (European Space Agency): He whakahaere i waenga i nga kawanatanga e aro ana ki te torotoro haere me te ako.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): Ko te tari Hapani te kawenga mo nga mahi aerospace, tae atu ki te whakarewatanga amiorangi me nga miihana teitei.

– Roscosmos: Ko te tari a te kawanatanga a Ruhia te kawenga mo nga mahi mokowhiti, tae atu ki te whakawhanaketanga me te mahi o nga waka mokowhiti me nga teihana mokowhiti.

