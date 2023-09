Tikanga Hou Ka Whakahouhia nga Kirihou ki roto i nga Surfactant Uhatu Ka whakamahia i roto i te Hopi me te Hopi

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau mai i Virginia Tech tetahi tikanga pakaru whenua ki te huri i nga kirihou ki roto i nga matū utu nui e kiia nei ko te surfactants, e whakamahia ana ki te hanga hopi, hopi, me etahi atu. Ka taea e tenei tikanga te whai hua pai me te pai ki te taiao ki te hangarua kirihou tuku iho.

Ko te mea nui o tenei kitenga kei te rite te ngota ngota i waenga i nga kirihou polyethylene me nga waikawa ngako, he matū o mua ki te hopi. Ko nga mea e rua he mekameka waro roa, engari ko nga waikawa ngako he roopu ngota ano kei te pito o te mekameka. I runga i tenei ahua rite, i whakapae nga kairangahau ka taea te huri i te polyethylene ki te waikawa ngako me te whakaputa hopi.

Hei wawahi i nga mekameka polyethylene roa ki roto i nga mekameka poto ake, i hangaia e te roopu rangahau tetahi tikanga whakamaarama-a-rorohiko motuhake. Ko tenei tukanga ko te whakamahana i te kirihou i roto i te reactor i hangaia motuhake i te pāmahana teitei ka tere te whakamatao. Whai muri i te whakamaaramatanga, ka whiwhi nga kairangahau i te "polyethylene mekameka-poto," e kiia ana he waxes.

Ko te mahi e whai ake nei ko te taapiri i etahi waahanga matua, tae atu ki te saponification, ki te huri i nga waki hei hopi. Na te awhina a nga tohunga e tino tohunga ana ki te whakatauira rorohiko me te tātari ohaoha, ka whakatikahia e te roopu rangahau te tikanga o te whakahou. Ko te hua whakamutunga ko te hopi tuatahi o te ao i mahia mai i nga kirihou.

Otirā, ka taea te whakamahi i tenei tikanga whakahou ki te polyethylene me tetahi atu kirihou e whakamahia nuitia ana, te polypropylene. Ka kitea enei kirihou i roto i nga momo hua kaihoko o ia ra penei i te kapi, ipu kai, me nga papanga. Ko te painga nui o tenei tikanga whakanekeneke ake ka taea e ia te tukatuka i te polyethylene me te polypropylene i te wa kotahi, me te whakakore i te hiahia kia wehewehea enei kirihou.

I tua atu, ko te tikanga he whakaritenga ngawari: kirihou me te wera. Ahakoa e hiahiatia ana etahi atu kai hei huri i nga waxes ki te waikawa ngako me te hopi, he maamaa te huringa tuatahi o te kirihou. Ma tenei ka ngawari te urutau o tenei tikanga whakahou, ka taea hoki te tauine mo nga tono ahumahi.

I whakaputaina te rangahau i roto i te hautaka Pūtaiao me te whakaatu i tetahi huarahi hou mo te pikinga kirihou me te kore e hiahiatia he tikanga uaua, he whakakorikori pukapuka. Ko tenei huarahi auaha ka kaha ki te whakahihiko i nga hoahoa auaha a meake nei mo nga tikanga whakahou.