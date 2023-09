Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te pakarutanga pea ki te whakaiti i te ngaronga wheua i te mokowhiti

Kua kitea pea e te roopu kaiputaiao tetahi tikanga pakaru whenua hei patu i nga paanga kino o te mate o nga wheua i te wa e haere ana i te waahi. I roto i tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te pukapuka Microgravity, i angitu nga kairangahau ki te whakatairanga i te tipu o nga wheua i roto i nga kiore e noho ana i runga i te International Space Station (ISS) mo te iwa wiki. Ko tenei maimoatanga whakamatautau, i uru ki te huinga o te ngota ngota e kiia nei ko NELL-like molecule-1 (NELL-1) me nga raau taero bisphosphonate, kaore i kitea he paanga kino.

I te wa o te haerenga mokowhiti, ka taea e te taiao microgravity te mate nui o nga wheua na te kore o te ahotea miihini i nga wa katoa e tika ana kia noho ora nga wheua. Ka puhoi te hanga o te tinana o nga pūtau hanga kōiwi, ka hua te heke haere o nga wheua. Ka ngaro pea te 1% o te papatipu wheua i ia marama ka pau ki te mokowhiti, a, ka roa te roa o te whakaora ki te whenua.

Hei whakaeke i tenei take, i whakawhanakehia e nga kairangahau o te Whare Wananga o California, Los Angeles (UCLA), me te Whare Wananga o Forsyth i Cambridge, Massachusetts tetahi putanga whakarereke o NELL-1 hei whakaroa i tona paanga ki te tinana. I honoa e ratou ki nga raau taero bisphosphonate, kua whakamahia kee hei aukati i te mate o nga wheua, kia pai ake ai te aro ki te kiko wheua me te whakaiti i nga paanga taha.

I whakahaerehia e te roopu nga whakamatautau mo nga kiore mokowhiti me nga kiore noho whenua, ka whakataurite ki nga roopu whakahaere. Ko nga hua i whakaatu i te tipu o nga wheua i roto i nga kiore katoa i tukinotia kaore he paanga kino kino ki te hauora. Engari, me rangahau ano hei whakamana i te haumaru me te whai hua o tenei maimoatanga mo te wa roa.

Ko tenei pakaruhanga he hua pai mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti, ka taea pea te noho roa ki roto i te microgravity. I tua atu, e whakapono ana nga kairangahau ka whai waahi tenei maimoatanga ki te aukati i te paheketanga o te musculoskeletal me te rongoa i nga ahuatanga penei i te osteoporosis kino i runga i te whenua.

I te wa e wetewete tonu ana te roopu i nga raraunga i kohia mai i nga kiore i hoki mai ki te whenua, kei te tino whakaaro ratou mo te kaha o a raatau rangahau ki te huri i nga haerenga mokowhiti me te whakapai ake i te hauora o nga wheua.

Rauemi:

– Akoranga: “Microgravity” – Journal

– Te Whare Wananga o California, Los Angeles (UCLA)