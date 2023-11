Ko nga Whakakitenga Hou e whakaatu ana i nga whenua ngaro kua mau ki nga ngahere o Ahia ki te tonga-rawhiti

I roto i nga mahi putaiao whakamiharo, kua kitea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Utrecht nga toenga o te whenua penei te rahi o Amerika, i whakaponohia kua ngaro atu mo nga tau 155 miriona kua hipa. Ko tenei kitenga ka ara ake nga patai whakahihiri e pa ana ki to tatou mohiotanga ki te hitori o te whenua me te ahua o etahi atu whenua ngaro e tatari ana kia huraina.

I mua, karekau nga tohunga i tino mohio mena kua totohu tenei whenua ngaro, ko Argoland te ingoa, ki raro i te papa o te moana, kua hanumi ki tetahi whenua nui ake, kua ngaro noa atu ranei i te waahi kore kitea. Heoi, i muri i te rapunga nui mo te whitu tau, kua angitu nga kairangahau Tatimana ki te whai i nga wahanga o Argoland i roto i nga ngahere ngahere o te tonga-tonga o Ahia.

Ko te rangahau houhanga whenua i aratakina e Dr. Eldert L. Advokaat e whakaatu ana he pehea te noho tahi o nga whenua, ina katia nga moana, ki roto i te whirihoranga ahua C e kiia nei ko Pangaea. Ko te moana o Tethys, te wahi i ngaro ai a Argoland i te wa o te mutunga o te Jurassic, i noho hei waahi mo tenei huihuinga whenua. Ahakoa ka huri te ahua o te nuinga o nga whenua i te roanga o te waa na te heke o te whenua, he ahurei te ngaronga o Argoland.

Kaore i rite ki te whenua o Zealandia, i totohu i muri i te wehenga atu i Ahitereiria i te 80 miriona tau ki muri, ko te aitua o Argoland i hono ki te whakahekenga. Ka puta te whakaheke i te wa e paheke ai tetahi pereti tectonic ki raro i tetahi, ka hangarua te tapa o te pereti ki roto i te koroka o te whenua. Ko tenei ahuatanga he uaua ki te kimi i a Argoland na te mea karekau i kitea nga tohu o te whakahekenga, penei i te heke me te hanganga o nga maunga.

Hei whakararu i nga take, i kitea nga kongakonga i whakaponohia no Argoland i mua i Myanmar me Indonesia. Heoi, he pakeke ake enei tauira i te wehenga mai i Ahitereiria, e kii ana kei te noho ano tetahi atu whenua kua ngaro. Ko te ahua o te ngaro o te whenua kotahi te rahi o Amerika ka puta ake nga patai mo te maha o etahi atu whenua kua pahemo te aitua.

Na roto i ta raatau rangahau, i hurahia e Dr. Advokaat me Dr. Douwe JJ van Hinsbergen te haerenga o Argoland. I te tuatahi ka pakaru ki roto i nga microcontinents, ka hanga i nga peera moana iti e tohuhia ana e te kirinuku o te moana he angiangi, engari he kiko. Ko enei kongakonga ka wehe, ka paheke i mua i te urunga ki roto i nga ngahere ngahere o te tonga-tonga o Ahia.

Ko tenei kitenga whakamohio whenua e whakamarama ana i nga ahuatanga o mua o te whenua, me te whakawhanui i to maatau mohiotanga ki a Pangea. Ko te rangahau e kore noa e tuhura me pehea te pakaru me te tipu o nga whenua engari ka whakaatu hoki i nga whakaaro mo te tipu o nga whenua. I a tatou e huraina ana nga mea ngaro o nga whenua kua ngaro, ka whai waahi tenei matauranga ki te whakatuwhera i nga tini kitenga i nga waahi penei i te koiora me te rangi.

Na te waahanga whakamutunga o te panga kua kitea i Argoland, kei te pirangi nga kairangahau inaianei ki te tirotiro i etahi atu whenua kua ngaro. Ko te Moana-nui-a-Kiwa, ina koa, he waahi whakahirahira mo te tirotiro ano, me nga rohe ngaro pea kei te huna i nga whitiki maunga o Alaska me British Columbia.

FAQ

He aha te whakahekenga?

Ko te whakaheke he tukanga matawhenua ka paheke tetahi pereti tectonic ki raro i tetahi atu, ka puta ki te hangarua o te tapa o te pereti ki roto i te koroka o Papa.

He aha te tere tereina?

Ko te nuku whenua o te whenua e pa ana ki te neke me te neke o nga whenua o te whenua i roto i te roanga o te waa na te neke o nga papa tectonic.

He aha te Pangea?

Ko Pangea te tino whenua i noho tata ki te 335-175 miriona tau ki muri, ko nga whenua katoa o naianei kua hanumi.

He aha te Zealandia?

He whenua ruku a Zealandia i wehe atu i Ahitereiria i nga miriona tau ki muri, ko te nuinga kei raro i te Moana-nui-a-Kiwa ki te Tonga.