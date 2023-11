Ko te Akoranga Hou e tirotiro ana i nga mahi aukati mo nga whakatuma asteroid

Ko tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te arXiv kua whakaarahia he patai nui: Mena ka kitea he asteroid nui i etahi ra noa i mua i te paanga, ka taea e tatou te aukati? Ka whakaarohia e te rangahau he asteroid e rite ana ki te 2023 NT1, i ngaro i te whenua i te timatanga o tenei tau, ka arotakehia mena ka taea te whakakore ma te whakamahi i te tikanga e kiia nei ko Pulverize It (PI).

Ko te tikanga PI ko te whakarewatanga o te roketi whakamarumaru i roto i te ra o te kitenga o te asteroid. Ma te whakamahi i te whakakotahitanga o nga kaipahua oro me te pahū, ka tukuna e te roketi he kapua o te hunga paopao i te tere tere ki te asteroid, ka pakaru ki nga kongakonga kore kino. E ai ki nga whaihanga o te rangahau, ka whai hua tenei huarahi ki te whakangaro i te asteroid me te whakaiti i te tupono ki te whenua.

He aha te mea whakahihiri i tenei tono ko te kii ka taea e tatou te karo i te riri asteroid tata me te whakatupato poto. Heoi, he mea nui kia mahara ko te rangahau he tohu noa o te ariā i tenei wa. Karekau he toka toka, he punaha paoho ranei e tika ana hei whakatutuki i taua kaupapa. Mena ka kitea he asteroid apopo, karekau he huarahi whakamarumaru tonu.

Ahakoa e whakaatu ana te rangahau i te whaihuatanga hangarau o te tikanga PI, ka ara ake ano te patai mehemea kei a tatou te hiahia ki te hanga i tetahi toka whakaruruhau aorangi. Ko nga kairangahau e whakanui ana i te hiahia mo nga mahi whakangao me nga whakangao ki te whakawhanake i tetahi punaha arai pakari ka taea te tiaki i a tatou mai i nga paanga asteroid a muri ake nei.

FAQ:

P: He aha te tikanga Whakapiri (PI)?

A: Ko te tikanga PI ko te whakarewatanga o te roketi whakamarumaru me nga kaipahua ka pakaru te asteroid ki nga kongakonga kore kino.

Q: Ka whai hua te tikanga PI me te whakatupato poto?

A: E ai ki nga whaihanga, ki te whakatinanahia me te whakatupato poto, ko te tikanga PI te kaha ki te whakaiti i te tupono ka puta mai i te asteroid tata.

P: Kei te waahi nga toka hei whakarewa mo te parenga asteroid?

A: I tenei wa, karekau he roketi, he punaha paahitanga ranei e waatea ana mo taua kaupapa.

P: He aha te hiranga o nga mahi tohe i roto i te parenga aorangi?

A: He mea nui nga mahi whakangao me te whakangao ki te whakawhanake i te punaha whakamarumaru kaha ki nga riri asteroid.