Te Tuhura i nga Rautaki hei whakaiti i te paheketanga o te whakaahua i roto i te Atahanga Putau Ora

Ko te atahanga pūtau ora kua huri i to maatau mohiotanga ki nga tukanga pūkoro hihiri ma te tuku i a maatau ki te tiro i nga hihiko ngota i roto i te waa. Heoi ano, ko te whakamahinga o te whakamaarama korikori taumira teitei i roto i nga ruma ora he iti noa na te paheketanga o te whakaahua, ka puta mai i te hanganga o nga momo hāora tauhohe (ROS) i puta mai i te kaha teitei, te whakamarama tauira roa ranei. Ka taea e te Phototoxicity te whakararuraru i nga hanganga me nga mahi o te pūtau, ka paheke te mahi o te pūtau, te mate pūtau ranei.

Otirā, ko te mitosis, te tukanga o te wehenga pūtau, he tino tairongo ki te phototoxicity. Ko nga rangahau o mua kua whakaatu ko nga taumata teitei o te whakamarama marama ka taea te aukati i te urunga mitotic me te whakaroa i te roanga mitotic. Ki te hopu tika i te hihiri o nga kaupapa mitotic, he mea nui ki te whakaiti i te phototoxicity i te wa e mau tonu ana te whakataunga mokowhiti.

Ahakoa he maha nga huarahi kua whakaarohia hei whakaiti i te kino o te whakaahua i roto i nga whakaahuatanga puo ora, penei i te whakamahi i te karu hiko teitei, i te rama whakakorikori roa-roa ranei, he herenga enei tikanga mo te utu, te heke ranei o te kanapa o te rama. Ko tetahi atu huarahi ko te taapiri o nga antioxidants ki te kaitao atahanga, e haangai ana i te ROS me te whakaiti i te ahotea oxidative na te whakamarama marama.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i mahia e nga kairangahau he mata hei tautuhi i nga antioxidants e whakaiti pai ana i te whara o te whakaahua i te wa o nga huihuinga mitotic i roto i nga whakaahuatanga pūtau ora. I roto i te maha o nga puhui kua whakamatauria, ko te waikawa ascorbic (huaora C) i tino whakaheke i nga paanga phototoxic me te kore e whakaawe i nga paanga-taha cytotoxic. I whakaatuhia e te rangahau i nga wa e tika ana, karekau te waikawa ascorbic i pa ki te oranga o te pūtau, te wehenga o te chromosome, te pikinga o te huringa-a-ira. I tua atu, ko te taapiri o te waikawa ascorbic ki te papaaata whakaahua ka taea te whakaahua 3D-wa-waa-waa teitei o nga mahi mitotic kaore he kino o te whakaahua.

Ka whakaratohia e tenei rangahau he otinga whai hua mo te whakaiti i te paheketanga o te whakaahua i te wa e whakaahuahia ana nga pūtau ora me te whakaatu i tana tono ki te hopu i nga hihiri mitotic me te taumira mokowhiti teitei. Ma te whakamahi i nga antioxidants penei i te waikawa ascorbic, ka taea e nga kairangahau te ako tika atu i nga tukanga pūkoro hihiri me te kore e raru te whakamaoritanga na te kino o te whakaahua.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te paheketanga o te whakaahua i roto i te atahanga pūtau ora?

Ko te paheketanga o te whakaahua e pa ana ki te kino i puta mai i te kaha-nui, i te whakamaramatanga roa ranei o te rama i te wa e whakaahua ana i nga pūtau ora. Ka puta mai na te hanganga o nga momo hāora tauhohenga (ROS) e whakararu ana i nga hanganga me nga mahi o te pūkoro.

2. He aha te take i tino tairongo ai te mitosis ki te paheketanga whakaahua?

Ko te Mitosis, te tukanga o te wehenga pūtau, he tino tairongo ki te phototoxicity no te mea ka taea e nga taumata teitei o te whakamarama marama te aukati i te urunga mitotic me te whakaroa i te roanga mitotic. Ko nga huihuinga Mitotic e hiahia ana kia nui te whakaata mokowhiti mokowhiti, he maha nga wa e pa ana ki te rama whakaihiihi.

3. Me pehea e taea ai e nga antioxidants te whakaiti i te phototoxicity?

Ka hamuhia e nga antioxidants nga momo hāora tauhohenga (ROS) me te whakawhāiti i te ahotea hāora i puta mai i te whakamarama marama, na reira ka whakaiti i te paheketanga o te whakaahua. I roto i te atahanga pūtau ora, ko te taapiri i nga antioxidants ki te parepare atahanga ka taea te whakaiti i te kino o te whakaahua.

4. He aha te mahi a te waikawa ascorbic (huaora C) ki te whakaiti i te paheketanga o te whakaahua i te wa o nga mahi mitotic?

Ko te waikawa Ascorbic kua tohua hei antioxidant whai hua e tino whakaiti ana i te kino o te whakaahua i te wa o nga huihuinga mitotic i roto i nga whakaahuatanga pūtau ora. Kare e whakararu i nga paanga-taha cytotoxic me te whakaahei i nga whakaahua wa-waahi taumira teitei me te kore e kitea he kino whakaahua.

5. He aha te painga o te whakaiti i te paheketanga o te whakaahua i te whakaahuatanga o nga pūtau ora?

Ko te whakaiti i te kino o te whakaahua i roto i te whakaahuatanga pūtau ora ka taea te whakaatu tika ake me te pono o nga tukanga pūkoro hihiri. Ka whakarite kia kaua e whakakorikorihia nga hua whakamatautau na te kino o te pūkoro, te whakamaoritanga pohehe ranei na te paheketanga o te whakaahua.