Ko nga Huringa Hurirangi o mua i whai waahi ki te whakawhanaungatanga o te tangata moata

He rangahau hou i whakaputaina i roto i te hautaka Pūtaiao e whakaatu ana ko nga rereketanga o nga taumata CO2 o te hau me nga huringa o te rangi me nga otaota he mea nui te awe i te wa me te waahi i uru ai nga momo tangata tuatahi. He iti te paheketanga o te DNA o te tangata o naianei mai i etahi atu momo hominin penei i nga Neanderthals me Denisovans.

Ko te rangahau, i whakahaerehia e te roopu o nga tohunga o te ao o te rangi me nga tohunga koiora mai i Korea ki te Tonga me Itari, i whakamahi i nga taunakitanga paleo-anthropological, nga raraunga ira, me nga tauira rorohiko o nga tau o mua ki te mohio ki nga tauira o te whakawhitinga i waenga i nga momo rereke. I kitea e ratou he rereke nga manakohanga taiao a Neanderthals me Denisovans. He pai ake te urutau o nga Denisovans ki nga taiao makariri, penei i nga ngahere boreal me nga rohe tundra, engari ko nga Neanderthals he pai ake ki nga ngahere me nga whenua tarutaru.

I whakamahia e nga kairangahau nga whaihanga rorohiko ki te tātari i te inaki matawhenua o enei momo nohonga i roto i nga wa wera o te ao. I kitea e ratou i roto i enei wa o te inaki, he maha ake nga waahi mo te tutakitanga me te taunekeneke i waenga i nga momo, ka piki ake te tupono ki te whakatipu uri. I hängai hoki ngä whaihanga ki ngä wähanga e mohiotia ana mo te whakawhanaungatanga i puta i te 78,000 me te 120,000 tau ki muri.

Kia maarama ake ai nga kaiakiaki huarere o te whakawhanaungatanga, i tirotirohia e nga kairangahau he pehea te whakarereketanga o nga tauira otaota ki runga o Eurasia i nga tau 400,000 kua hipa. I kitea e ratou ko te pikinga o te CO2 hau me te ngawari o nga ahuatanga o te hau-a-whare i puta i te toronga whaka-te-hauauru o te ngahere ngawari ki te puku o Eurasia, ka waihanga i nga huarahi marara mo nga Neanderthals ki nga rohe o Denisovan.

Ko tetahi o nga wero i pa ki nga kairangahau ko te whakatau tata i nga ahuatanga huarere pai mo nga Denisovans, na te mea he iti nga raraunga e waatea ana. Heoi, i hangaia e ratou he taputapu tauanga hou hei whakaatu i nga hononga o nga tupuna e mohiotia ana i waenga i nga momo tangata, ka taea e ratou te whakatau tata i nga waahi noho o Denisovan. He mea whakamiharo, ko te tātaritanga i tohu ko te raki o Uropi he waahi pai mo nga Denisovans, hei taapiri atu ki a Ruhia me Haina.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hononga i waenga i te huringa o te rangi, te hurihanga noho, me te rereketanga o te ira tangata. Ma te mohio ki enei tauira o mua, ka taea e nga kairangahau te whakatewhatewha atu i nga tohu ira o te whakawhanaungatanga i roto i nga taupori rereke, ka pai ake te maarama ki o tatou whakapapa.

tohutoro:

"Ka huri te rangi i nga kaupapa whakawhanaunga hominin puta noa i Eurasia" na Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, me Marina Melchionna, 10 Akuhata 2023 .

DOI: 10.1126/science.add4459