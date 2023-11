Robotic Chemist: Wewete i te Hanga Oxygen mai i Martian Dirt

I te mea ka taea e nga robots me nga matauranga hangai ki te tautuhi ano i nga rohe o te torotoro a te tangata, na te pakaruhanga o te hanga hāora i tata atu ai tatou ki te ora i etahi atu aorangi. Kua whakawhanakehia e te roopu kairangahau i te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina tetahi tohunga karetao mohio mohio ki te tango i te hāora mai i nga taonga o Martian.

Ahakoa kua kaha te whakaaro ki te whakamahi i nga rauemi a-rohe mo nga miihana mokowhiti i nga tau tata nei, ko te kaha ki te whakaputa rauemi tino nui penei i te hāora i runga i te waahi ka tino whakaitihia nga wero o nga mahi a muri ake nei. Ko te karetao, he rite ki te pouaka nui me te ringa karetao, i whakawhiwhia ki nga meteorites Martian me nga titonga e rite ana ki te mata o Martian. He iti noa te taunekeneke a te tangata, ka whakamahia e te tohunga kemu a AI te waikawa me te kawakore ki te wawahi i te koha o Martian me te tātari i tona hanganga.

Pērā i te kaitao rangatira e mahi ana me te iti o nga kai, ka rapua e te karetao karetao i roto i te 3.7 miriona nga huinga huinga hei kimi i te whakakorikori tino pai mo te tauhohenga kukuwhatanga hāora. Ma tenei whakakorikori e tuku te hāora mai i te wai, he mea tino nui mo te oranga o te tangata. Ko te tukanga katoa, mai i te whakarite i nga taonga o Martian ki te whakamatautau me te whakahiato i te tauira tino pai, i oti i a ia ano e te tohunga miihini robotic.

I roto i ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Nature Synthesis, i kii te roopu ka taea e te mita tapawha kotahi o te paru o Martian te whakaputa tata ki te 60 karamu o te hāora ia haora ma te whakamahi i to raatau miihini karetao. Ko tenei whanaketanga hou e whakakii ana i te Whakamatau Whakamahi Rauemi o Mars Oxygen In-Situ (MOXIE) a NASA, nana i pai te whakaputa i te hāora mai i te rangi o Martian i runga i te Perseverance rover.

Ko nga paanga o tenei pakaruhanga ka toro atu ki tua atu o te hanga hāora. Ka taea e te punaha miihini karetao te wetewete i te hanga o nga momo whakakorikori me nga pūhui ma te whakamahi i nga rauemi e waatea ana i te rohe. Ko tana kaha ki te rapu huarahi matū ki tetahi puhui whaainga ehara i te mea he rongoa mo te oranga o te tangata ki Mars engari ka turaki i nga rohe o te whakahiato matū i roto i nga taiao mamao me te iti rawa o nga rawa.

Ahakoa ko te ariā o nga tohunga karetao mohio ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o nga rawa whenua kee ka tata tatou ki te noho hei momo aorangi maha, e kore e taea e tatou te wareware i nga korero whakatupato kua mau ki roto i te pakimaero pūtaiao. I a tatou e timata ana i tenei haerenga whakahihiri, me noho mataara me te whakarite kia mau tonu o tatou hoa karetao ki o raatau mahi hei kaiawhina awhina kaua ki te tahuri mai ki a tatou.

Pātai Auau

He aha te mea nui ki te whakaputa hāora ki Mars?

Ko te whakaputa hāora ki Mars ka whakakore i te hiahia ki te kawe mai i te whenua, ka whakaheke i nga utu me nga wero o nga mahi a te tangata ki te ao. Ka whakarato hoki i tetahi rauemi tino nui mo te pupuri i te noho o te tangata ki runga o Mars ma te whakaahei i te hau manawa me te mahi ano hei kaiwhakahau mo nga toka.

Me pehea te tango a te tohunga karetao i te hāora mai i te paru Martian?

Ka tātarihia e te tohunga karetao te koha o Martian ki te whakatau i tona hanganga katahi ka rapu i te whakakorikori ka puta he tauhohenga kukuwhatanga hāora mai i te wai. Ma te pakaru i te paru o Martian me te whakamahi i nga rawa o te rohe, ka whakaputa motuhake te robot i te hāora.

He aha nga paanga o te kaha o te tohunga karetao?

I tua atu i te hanga hāora, ko te kaha o te tohunga karetao ki te rapu huarahi matū me te hanga momo pūhui ma te whakamahi i nga rauemi o te rohe ka whakatuwhera i nga huarahi mo te whakahiato matū i roto i nga taiao mamao me te iti rawa o nga rauemi. Ka taea e ia te whakarereke i te huarahi e whakatata atu ai tatou ki te whakamahi rawa i roto i te torotoro mokowhiti.

He aha etahi atu whakamatautau e whakahaeretia ana hei whakaputa i te hāora ki Mars?

Ko te whakatutukitanga a te karetao karetao ka whakakiia e te NASA's Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), kua oti pai te whakaputa i te hāora mai i te hau Martian. Ko enei ahunga whakamua i roto i nga taputapu hanga hāora e whai waahi ana ki to maatau mohio ki te whakamahi rawa i Mars me te para i te huarahi mo nga misioni tangata a muri ake nei ki te Whero Whero.