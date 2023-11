Ko te Schistosomiasis, e mohiotia ana ko bilharzia, he mate ngarara kua warewarehia e pa ana ki nga miriona taangata puta noa i te ao, me te taumahatanga nui ki Awherika. Kua tautuhia e Te Whakahaere Hauora o te Ao (WHO) te schistosomiasis hei kaupapa matua mo te whakahaere me te whakakore i nga mahi na te whanuitanga o te paanga ki te hauora o te iwi.

Ahakoa i arotahi te tuhinga taketake ki te mate urutomo me nga tauira ira o te schistosomiasis, ko te whainga o tenei tuhinga hou ki te whakamarama i te riri huna kei roto i nga rauwiringa kaiao wai maori o Awherika, ina koa ko te mahi a nga ngata kaihautu takawaenga ki te tuku i te mate.

Ko te Schistosomiasis te take mai i nga noke pirinoa o te puninga Schistosoma, ka tukuna ma te pa atu ki nga puna wai maori kua poke. Ko nga ngata wai maori o te puninga Bulinus ka noho hei kaihautu takawaenga, ka taea e nga pirinoa te whakaoti i to ratau huringa ora. Ka horahia enei ngata ki Awherika me te whai waahi nui ki te pupuri i te tukunga o te schistosomiasis.

Kua kitea e nga rangahau o naianei te hiahia mo te huarahi maataki maha kia pai ai te tarai i te schistosomiasis. Ma te mohio ki te rauropi o nga ngata kaihautu takawaenga me o raatau taunekeneke ki te tangata me nga kaihautu kararehe, ka taea e tatou te whakawhanake i nga wawaotanga kua whakaritea hei pakaru i te huringa tuku. Kei roto i tenei ko te whakatinana i nga wawaotanga o te wai me te horoi, me te whakahaere i nga mahi tirotiro me te tirotiro i ia wa ki te tautuhi i nga waahi morearea.

I tua atu, ko nga ahunga whakamua i roto i nga tātaritanga rapoi i whakarato taputapu hou mo te tautuhi me te aro turuki i te kaha o te schistosomiasis. Ko nga huarahi PCR Multiplex, ka taea te kite i nga momo schistosome tangata me nga kararehe, he huarahi pai mo te huarahi "Kotahi Hauora" ki te whakahaere mate. Ka taea e enei tikanga te awhina i a tatou ki te mohio ki te hihiko o te tuku me te whakamohio i nga wawaotanga kua whakaritea i roto i nga taupori tangata me nga kararehe.

Hei whakatau, ka noho tonu te schistosomiasis hei wero hauora mo te iwi whanui i roto i nga rauwiringa kaiao wai maori o Awherika. Ma te tango i te huarahi katoa e whakauru ana i nga tirohanga rauropi, irapoi, me te mate urutaru, ka taea e tatou te whakanui i to maatau mohiotanga ki te mate me te whakawhanake rautaki whai hua mo te whakahaere me te whakakore.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te schistosomiasis?

Ko te Schistosomiasis, e mohiotia ana ko bilharzia, he mate pārūrū kua warewarehia na te kutukutu pirinoa o te puninga Schistosoma. He mate wai e pa ana ki nga miriona taangata i te ao, ina koa i Awherika.

Me pehea te tuku schistosomiasis?

Ka tukuna te Schistosomiasis ma te pa atu ki nga wai maori kua pokea e nga torongū o te noke pirinoa. Ka tukuna nga torongū ki te wai e nga ngata kua pangia o te puninga Bulinus. Ina pa ana te tangata ki te wai poke, ka uru nga torongū ki roto ki te kiri ka pangia te tangata.

He aha nga tohu o te schistosomiasis?

Ko nga tohu o te schistosomiasis he rereke i runga i te waahi o te mate engari ka uru mai te kirikaa, te maremare, te mamae o te puku, te mate korere, te toto i roto i te mimi, i te kutae ranei, me te kino o te ate, te pukupuku ranei i roto i nga keehi tawhito.

Me pehea te whakahaere i te schistosomiasis?

Ko nga mahi whakahaere a Schistosomiasis e aro ana ki te whakaiti i te tuku ma nga momo wawaotanga. Ko etahi o enei ko te whakarato i te uru ki te wai haumaru me te whakapai ake i te horoi, te whakaako i nga hapori mo nga tupono o te mate, te rongoa i nga tangata kua pangia ki nga raau taero antiparasitic, me te whakatinana i nga tikanga whakahaere ngata.

He kano kano mo te schistosomiasis?

I tenei wa, kaore he kano kano raihana mo te schistosomiasis. Heoi ano, he rangahau nui kei te haere tonu ki te hanga kano kano kano ka taea te tiaki mo te wa roa ki te mate.