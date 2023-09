He aha te take i tukuna ai te DNA Mitochondrial mai i nga whaea

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Genetics kua whakamarama te take i tukuna ai te DNA mitochondrial (mtDNA) mai i nga whaea ki a ratau uri. Ko te Mitochondria, e mohiotia ana ko nga whare hiko o nga pūtau, ka whakaputa i te kaha e hiahiatia ana mo nga mahi pūkoro. He mea hanga katoa tenei okana mai i te tunu ira i kitea i roto i te DNA o te whaea, engari karekau he mahi a te mtDNA a te papa.

Ko nga rangahau i whakahaeretia mo nga pūtau parāoa tangata karekau he mtDNA mau i mua i te whakakikiritanga, e tohu ana kei te ngaro te mtDNA tane i roto i te mitochondria. Ko nga kaituhi o te rangahau i whakatau ko te spermatozoa o te tangata kaore he mtDNA, a, ko te mitochondrial genome te nuinga o te tuku iho mai i te whaea i roto i nga kararehe whakangote.

Ko tetahi whakamarama ka taea mo tenei ahuatanga ko te teitei ake o te huringa o te ira tangata mitochondrial i whakaritea ki te genome karihi. I te wehenga pūtau, ka tohatoha matapōkeretia te mitochondria ki waenga i ngā pūtau tamāhine, ka taea e ētahi pūtau te whiwhi mitochondria takarepa. Ma tenei ka nui ake te rerekee me te wehenga i roto i te mtDNA. He iti te roa o te oranga o nga pūtau paoa, me pau te kaha nui kia tae ki te hua manu mo te whakakikiritanga. Ko te noho mai o te mtDNA i roto i nga pūtau parāoa ka whakaemi i nga huringa na te tere o te whakapau kaha.

Engari, kaore nga pūtau hua manu e whakawhirinaki ki o raatau ake mitochondria mo te kaha. Ka whiwhi pūngao mai i ngā pūtau tata, ka taea e ratou te pupuri i te mtDNA hauora hei tuku ki nga whakatipuranga kei te heke mai. He whakamarama tenei he aha te take i kaha ai te tuku iho a te whaea o te mtDNA.

Ahakoa e whakaatu ana tenei rangahau i nga korero mo te tukunga iho a te whaea o te mtDNA, kaore i te whakamaarama i nga keehi onge ka puta mai te tuku mtDNA mai i nga maatua e rua. Heoi, ka taea e enei kitenga te awhina ki te mohio ki nga mate huanga ka tukuna ki raro i nga hua me te parāoa. I tua atu, ko nga ahunga whakamua i roto i te rongoa whakakapi mitochondrial kua whakaaetia mo te whanautanga o nga tamariki whai DNA mai i nga taangata rereke e toru, e whakaatu ana i te kaha o nga whakarereketanga me nga mate ira. Ahakoa te mahi nui o te mtDNA i roto i te ao, he nui tonu nga mea hei ako mo tona takenga mai me ona mahi.

Puna: Nature Genetics