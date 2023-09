AlphaMissense: He Tauira AI Waiata mo te Matapae i nga momo rerekee

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau tetahi tauira AI tino kaha e kiia nei ko AlphaMissense, e matapae tika ana, e tohu ana i te pathogenicity o nga momo ngaro o te proteome-whanui i te taumata whakakapi waikawa amino kotahi. Ko tenei tauira he urutaunga o te tauira hanga pūmua tino tika, AlphaFold (AF), me etahi atu whakarereketanga hoahoanga.

Ko nga momo rerekee he huringa ira e pa ana ki nga pūmua ma te whakarereke i te raupapa waikawa amino. Ahakoa he iti noa te paheketanga o enei momo rereke kua tohua he pathogenic, he pai ranei, he mea tino nui te matapae i o raatau mahi mo te mohio ki nga mate me te whakawhanake i nga rongoa kua whakaritea. Heoi ano, he herenga nga tauira matapae o naianei e aukati ana i te whai huatanga ki te whakatau tika i te hiranga o enei momo rereke.

Ka hinga a AlphaMissense i enei wero ma te whakauru i te kaha o AlphaFold ki te mohio ki nga rarangi raupapa maha (MSAs) me te ako i nga here whanaketanga mai i nga raupapa e pa ana. Kua whakangungua te tauira ki nga tapanga ngoikore, penei i nga momo rerekee me nga momo pathogenic whakapae, hei whakaiti i nga mahi a te tangata. He pai ake i nga tauira o naianei kua whakangungua i runga i nga papaa raraunga haumanu me te whakaatu i nga whakapainga nui ki te matapae i te pathogenicity i roto i nga ira e pa ana ki nga mate.

Ko tetahi o nga ahuatanga whakahirahira o AlphaMissense ko tona kaha ki te hopu i nga rereketanga o te paanga o nga momo rerekee takitahi i roto i nga rohe kua whakapohehehia. Ka whai whakaaro ano te tauira ki te hanganga pūmua me te tohatoha waikawa amino, kia rite nga matapae ki nga maapono koiora e mohiotia ana.

Hei whakamana i te tika o AlphaMissense, i whakahaerehia e nga kairangahau nga whakamatautau nui mo nga momo rereke mai i te papaarangi ClinVar. I eke te tauira ki te waahi teitei i raro i te kurupae kaiwhakawhiwhi kaiwhakawhiwhi (auROC) me te whakaatu i nga mahi pai ake ki etahi atu tauira.

Ko te tukunga o AlphaMissense e whakarato ana i nga rauemi utu nui mo te hapori rangahau, tae atu ki nga matapae rereke o te ngaro, nga matapae pathogenicity taumata-ira, me nga matapae mo nga momo rereke katoa ka taea me te whakakapi waikawa amino. Ko enei rauemi ka whakahaere i nga tirotirohanga mo te hiranga mahi o nga momo rerekee ka whai waahi ki te ahu whakamua i roto i te rangahau ira.

I roto i te katoa, ko AlphaMissense te tohu i te pakaruhanga nui i roto i te matapae i nga paanga rereke o te ngaro, me te kaha ki te whakarei ake i to maatau mohio ki nga mate ira me te whakapai ake i nga taatai ​​haumanu me nga rongoa.

