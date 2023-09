Te Rocket Falcon 9: He Huri Keemu i roto i te Tuhura Mokowhiti

By

Ko te roketi Falcon 9, i whakawhanakehia e SpaceX, kua huri ke i te torotoro mokowhiti na te mea ko ia te toka tuatahi o te karaehe orbital e kaha ana ki te whakaata. Na ona kaha whakamīharo, ka taea e tenei takirirangi rua-waahi ka taea te kawe i nga kairangi rererangi me nga utu utu ki roto i te aorangi o te whenua me tua atu.

E 70 mita te roa me te 3.7 mita te diameter, he miihini kaha te Falcon 9. Ka taea e ia te kawe i te utu 4020 kg ki Mars, ka waiho hei taputapu tino nui mo nga miihana a muri ake nei. I tua atu, ka taea e te roketi te kawe i nga utu e 22,800 kg ki raro o te whenua Orbit (LEO) me te 8300 kg ki te Geostationary Transfer Orbit (GTO).

Ko te roketi Falcon 9 e whakakahangia ana e nga miihini Merlin, e whakamahi ana i te kahinihi toka toka (RP-1) me te hāora wai hei kaikawe. Ko enei miihini te kawenga mo te whakaputa neke atu i te 1.7 miriona pauna o te pana ki te taumata o te moana, e taea ai e te roketi te eke ki nga tere miiharo me te whakatutuki i ana whaainga kaupapa.

Ko te atamira tuatahi o te roketi Falcon 9, e tika ana te whakaingoatia ko te atamira tuatahi, ka whakakahangia e nga miihini Merlin e iwa. Ko nga kaipatu, RP-1 me te hāora wai, kei te rongoa i roto i nga taika konumohe-lithium. Ko tetahi o nga ahuatanga rereke o tenei roketi ko tona whakamahinga ano, he tino whakaiti i nga utu mo te torotoro mokowhiti. Ka taea te whakamahi ano i nga waewae o te tauranga tuatahi, i hangaia ma te whakamahi i te muka waro me nga rauemi honikoma konumohe.

Ko te waahanga tuarua o te roketi Falcon 9 te kawenga mo te tuku haumaru o nga utu utu, tae atu ki nga kaiwhakatere. Kei te whakakahahia e te Merlin Vacuum Engine kotahi. I muri i te wehenga o te wahanga tuatahi, ka mau te wahanga tuarua ka taea te whakaara ano i nga wa maha ki te whakanoho i nga utu maha ki roto i nga waahi rereke. Na tenei ngawari me te urutau ka waiho te Falcon 9 he toka toka me te whai hua.

Ko te angitu o te Falcon 9 kua kitea i roto i ana whakarewatanga 256, e whakaatu ana i tona pono me te whai hua. Na tona kaha ki te tae atu ki Mars, tuku utu ki a LEO me GTO, me tona whakamahinga ano, ko te Falcon 9 he huringa keemu i roto i te waahi o te torotoro mokowhiti.

