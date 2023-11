Ka mahi tahi a NASA raua ko ISRO ki te Whakarewa i te NISAR, he Hurirangi Tirohanga Whenua Hurihuri

Ko te hononga o te whenua i waenga i te NASA me te Indian Space Research Organization (ISRO) kua puta te whanaketanga o te NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) Earth observation satellite. Ko tenei miihana amiorangi auaha, kua whakaritea kia whakarewahia i te timatanga o te tau 2024, e whai ana ki te huri i te rangahau o te ngahere o te whenua me nga puunaha rauwiringa kaiao repo me o raatau awe nui ki te huringa waro o te ao, i muri mai ka hanga i nga huringa o te rangi.

Ko nga punaha radar hou a NISAR ka whakahaere i nga matawai matawhānui tata ki te katoa o te whenua me nga mata hukapapa ia 12 ra, e whakaatu ana i nga tirohanga hohonu ki nga momo rauwiringa kaiao nui e rua: nga ngahere me nga repo. Ka noho nga ngahere hei totohu waro tino nui, hei tango me te penapena waro i roto i nga rakau rakau. I tenei wa, ka whai waahi nui nga repo ki te pupuri i te waro i roto i nga paparanga oneone pararopi. Ka taea e te whakararu i enei rauwiringa kaiao te whakatere i te tukunga o te waro hauhaa me te mewaro ki roto i te hau, ka kaha ake te huringa o te rangi.

Ma te aro turuki i nga huringa o te ao ki te uhi whenua, ka hohonu ake te maarama o nga kairangahau ki te paanga o enei huringa ki te huringa waro—he punaha uaua e whakahaere ana i te neke o te waro i waenga i te hau, te whenua, te moana, me nga rauropi ora. Ko tenei tirohanga matawhānui o te ao, ka taea e te hangarau radar a NISAR, ka whakarato i nga tirohanga nui mo te ahua o te whenua me te hukapapa o te whenua.

Ko te whanaketanga o NISAR e tohu ana i te hononga riterite i waenga i te NASA me te ISRO, e tohu ana i ta raatau mahi tahi tuatahi ki te whakawhanake taputapu mo te kaupapa tirotiro whenua. Ko te Jet Propulsion Laboratory (JPL) o NASA kei te arahi i te waahanga o te US o te kaupapa, me te tuku i te R-band Synthetic Aperture Radar (SAR) o te misioni. Ko te UR Rao Satellite Center o ISRO kei te arahi i te waahanga ISRO, te tirotiro i te pahi mokowhiti, te hikohiko S-band SAR, te waka whakarewa, nga ratonga whakarewatanga, me nga mahi miihana amiorangi. Ko enei mahi e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te hangarau tirohanga mo te whenua me te putaiao huarere.

FAQ

He aha te kaupapa o te miihana amiorangi NISAR?

Ko te whainga o te miihana amiorangi NISAR ko te whakarewa i tetahi peerangi mataki i te whenua e whakaatu ana i nga tirohanga ki nga ngahere me nga repo, e whai waahi nui ana ki te huringa waro o te ao.

E hia nga wa ka tirotirohia e te NISAR amiorangi te whenua me nga mata hukapapa?

Ka tirotirohia e te NISAR amiorangi te whenua o te whenua me nga papa hukapapa ia 12 ra, ka tuku i nga korero matawhānui me te kohinga raraunga.

He aha nga kairangahau ka ako mai i nga korero a NISAR?

Ko nga raraunga a NISAR ka whakamana i nga kairangahau kia pai ake te mohio ki te whakauru me te tuku o te waro ki roto i nga ngahere me nga repo, na reira ka whai waahi ki te maarama hohonu ki te paanga o enei puunaha rauwiringa kaiao ki te huringa waro o te ao me te huringa o te rangi.

He aha te mahi tahi i muri i te whanaketanga o NISAR?

Ko te NISAR te hua o te mahi tahi i waenga i te NASA me te ISRO, e tohu ana i te whakawhanaketanga taputapu tuatahi mo te kaupapa tirotiro whenua i waenga i nga tari e rua.

Ko wai kei te arahi i te waahanga US o te misioni NISAR?

Ko te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA, i raro i te tirotiro a NASA na roto i te California Institute of Technology (Caltech) i Pasadena, kei te arahi i te waahanga US o te miihana NISAR, e tuku ana i te L-band Synthetic Aperture Radar (SAR) o te misioni.