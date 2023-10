Te Komete Puia Ka Anga Ki Te Ao: 12P/Pons-Brooks

He komete puia nui e kiia nei ko 12P/Pons-Brooks kei te ahu whakamua ki te whenua. Ko tenei kometa, e toru nga taima te rahi o Maunga Everest, i pahū tata i te 5 o Oketopa, e tohu ana i tana pahū tuarua i roto i nga marama e wha kua hipa.

Ko te mea motuhake tenei kometa ko tona hanganga. E ai ki a Dailymail, ko te 12P/Pons-Brooks he mea hanga mai i te hukapapa, te puehu, me te hau, e hanga ana i tetahi ahuatanga e rite ana ki te warowai i roto i te pounamu inu. E kiia ana he 18.6 maero (30 kiromita) te diameter o te karihi totoka o te kometa, a, ka werahia e te ra, ka piki ake te pehanga o roto tae noa ki te pahūtanga, ka tuku i nga otaota tio na roto i nga pakaru o te anga o te karihi.

I te wa o te pahūtanga tata nei, ka kite nga kaitirotiro ko te koma, te kapua hau e karapoti ana i te nucleus, me te mea he “haona” to te koma. Ko te tino take mo tenei ahua o te haona kare tonu i te mohiotia, engari e whakapono ana nga tohunga na te ahua rereke o te puia puia me etahi momo aukati i peia ai nga rawa i roto i te tauira rere ahurei. Ko etahi kua whakatauritea te ahua o te kometa ki te waka mokowhiti Millennium Falcon mai i Star Wars.

Ahakoa te ahua whakamataku me te ahua, kaore he riri o te "paanga hohonu" mai i 12P/Pons-Brooks. Kare e kitea te kometa ki te kanohi tahanga kia pahemo tata ki te whenua i te tau 2024, kare ano e hoki ki to tatou takiwa tae noa ki te tau 2095. Heoi, ki te pahū tonu te kometa, tera pea ka kaha ake te aro ki nga tau kei te heke mai.

Ko 12P/Pons-Brooks tētahi o ngā kōmete e 20 e mōhiotia ana me ngā puia hukapapa kaha, ā, i kitea tuatahitia e Jean-Louis Pons i Hōngongoi 1812.

