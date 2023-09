Whakaahua Whakaata: Ka Matakihia e nga Kairangahau a Alice Rings i roto i te Taiwhanga

Ko nga Kairangahau i Amerika me Finland kua kite i nga mowhiti a Alice i roto i te taiwhanga mo te wa tuatahi. Ko nga mowhiti a Alice he rite ki te mowhiti ka huri i nga utu o nga monopoles e haere ana i roto i a raatau, i whakaaweahia e te wharangi whakaata i roto i te pukapuka a Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." I whakamahia e te whakamatautau nga ngota ultracold, a ka taea e ia te whakaatu i nga maaramatanga ki nga tikanga taketake o te ahupūngao matūriki me te aorangi.

Ko te kitenga a te kapa i whakakotahi i nga rarangi rangahau e rua i puta tata ki te 35 tau ki muri. Ko tetahi rarangi rangahau ko nga aho o te rangi, he koha 1D te whakapae i te wa mokowhiti. Ko enei aho ka whai paanga hohonu mo te aorangi, i te mea ka huri te matū hei antimatter. Mena kei te noho nga aho o te rangi, ka kiia ko nga aho Alice.

Ko te rarangi tuarua o nga rangahau e aro ana ki nga monopoles, he waahi motuhake o te waahi. Ka taea e nga monopoles me nga aho te kawe i nga utu topological kua tiakina, he utu autō, hiko, he utu tae quark ranei. I te tekau tau atu i 1980, ka mohio nga kairangahau ka rereke te ahua o nga monopoles ki te hanga he rite ki te porowhita e kiia nei ko te mowhiti Alice ina tirohia tata.

Ko tetahi mea whakamiharo o te mowhiti Alice ko te mea ka haere tetahi atu monopole i waenganui, ka huri te monopole hei antiparticle. E tohu ana tenei i te ao whakaata kei reira te mana antimatter ki runga matū.

I te tau 2015, i puta he pakaruhanga i te wa i hangaia ai e nga kairangahau he monopole i roto i te condensate Bose-Einstein, he hau o nga ngota rubidium i whakamatao tata ki te kore tino. Ko te rangahau hou i whakakotahi i nga tikanga whakamatautau me nga tikanga whaihanga hei mataki i te wa kunenga o nga monopoles i roto i te condensate. I kitea e nga kairangahau ka pirau nga monopoles ki nga mowhiti a Alice, a ka taea e ratou te mataki tika i etahi ahuatanga o nga mowhiti Alice i te wa i tipu ai te monopole.

Ko enei kitenga ka whai paanga ki to maatau mohio ki nga wai o te quantum, e kii ana ko nga hanganga ka huri i te matū ki te antimatter ka puta ohorere i raro i nga tikanga motuhake. Ko te tumanako a nga kairangahau ka taea e ta raatau whakamatautau te tuku i tetahi waahi nui mo te torotoro i nga tikanga taketake o te ao.

Puna: Nature Communications

Nga wehewehe:

– Ka tangi a Alice: he rite ki te mowhiti e huri ana i nga utu o nga monopoles e haere ana i roto i a raatau, i whakaaweahia e te tauranga whakaata i roto i te “Through the Looking-Glass”

– Monopoles: nga waahi utu kotahi i te waahi

– Nga aho o te rangi: he koha 1D whakapae i roto i te mokowhiti me nga paanga hohonu mo te aorangi

Puna: Nature Communications