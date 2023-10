Robots Algae aukume: He otinga taumau ki te parahanga kirihou

Ko te parahanga kirihou he take nui mo te taiao, na te kaha o te whakamahi ka nui te para kirihou i roto i nga taiao wai. Ka pakaru enei kirihou ki nga microplastics me te nanoplastics, ka kainga e nga rauropi wai, ka waiho hei whakatuma mo te hauora me te rauwiringa kaiao. Hei whakaoti i tenei raruraru, kua whakawhanakehia e nga kairangahau o te Central European Institute of Technology (CEITEC) i te Whare Wananga o Brno nga Hangarau Hangarau o Brno i nga karetao pukohu aukume.

I whakapaipaihia e te roopu o CEITEC nga pūtau pukohu kaakaariki me nga matūriki iti o te aukumete, ka hangaia he robots pukohu autō ka taea te whakahaere ki te tatari i nga kirihou tino uaua mai i nga wai. Ma te whakamahi i te papa autō o waho, ko enei matūriki moroiti/no-rahi te kukume me te hopu i nga miihiniiti me te nanoplastics. Ko nga pūtau pükohu he mea koiora, he ngawari ki te whakaputa papatipu, me te utu-utu, ka waiho hei rauemi pai hei hanga i enei robots iti.

Kua whakaatuhia e nga whakamatautau tuatahi nga hua pai. Ko nga karetao pukohu aukume te hopu i nga miihini me te nanoplastics me te tino kaha ki te tango. Ahakoa i muri i nga huringa maha o te horoi i nga kirihou kua mau, ka mau tonu te whai hua o nga robots. Ka taea te hangarua mo te whakamahi ano ma te taapiri noa i te koti hou o te magnetite.

I te wa kei te wa tuatahi tonu te rangahau, e whakapono ana nga kairangahau ka taea pea te whakamahi i enei karetao pukohu aukume i roto i nga taiao wai tote kaore he paanga ki o raatau nekehanga. Heoi ano, me whai rangahau ano kia mohio ai koe ki te koiora me nga paanga o te taiao mo te wa roa o enei matūriki nano me te whakarite kia kore e puta he take paitini.

I roto i te katoa, ko te whakawhanaketanga o nga karetao pukohu aukume he otinga pumau hei tarai i te parahanga kirihou i roto i nga taiao wai. Ma te whakamahi i nga rawa-a-taiao me te mana autō, ka taea e enei kaipara iti te tango i nga microplastics me te nanoplastics, ka whakaiti i o raatau kino ki te koiora moana me te rauropi.

FAQ

Me pehea te tango i nga miihini pukohu aukume nga miihini me te nanoplastics?

Ko nga karetao pukohu aukume he matūriki moroiti/nano-rahi i hangaia ma te whakapaipai i nga pūtau pukohu kaakaariki me nga matūriki nano magnetite. Ko enei pūtau pukohu e kukume ana i nga microplastics me te nanoplastics na te kino o te utu hiko, te hopu me te tango i a raatau mai i te wai.

Ka taea te hangarua nga karetao pukohu aukume?

Ae, ka taea te hangarua nga karetao pukohu aukume. I muri i te hopu i nga kirihou, ka taea te horoi i nga robots ki te tango i nga parahanga. Ahakoa te iti o te paninga magnetite ka horoia atu, ka mau tonu nga robots i to raatau hopu hopu ahakoa i muri i nga huringa maha o te horoi. Ka taea te pani ki te magnetite hou ka whakamahia ano.

He pai te taiao o nga robots algae autō?

Ae, he pai te taiao o nga karetao pukohu aukume. Ko nga pūtau pukohu i whakamahia hei hanga i enei karetao he mea koiora me te ngawari ki te whakaputa papatipu. I tua atu, ko nga nanoparticles magnetite e kiia ana he biocompatible a ka ngawari te kohia i te mutunga o te mahi, me te whakarite kia kore he matūriki e toe ki te whakapoke i te wai.

[Tuhinga Taketake](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)