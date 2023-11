Te Kiteatanga Hou: Ko te Asteroid Nui 2004 UUI Kare he whakatuma mo te whenua

He asteroid nui te ingoa ko 2004 UUI, e 620 putu te whanui, e topa haere ana ma te mokowhiti i runga i te huarahi e tata ohorere ai ki te whenua. Ahakoa ko tona rahi me te tere ka puta te kuihi, ka kii a NASA kaore he take mo te whakaohooho tonu. Kua āta tātarihia te ara o te asteroid, a ka haere marie i te taha o to tatou paraneta i te Oketopa 30th, ka haere mai i roto i te tawhiti 2.53 miriona maero. Ahakoa he ahua tata tenei i roto i nga kupu arorangi, kaore he raru tata.

Ko te Asteroid 2004 UUI ka taka ki raro i te waahanga o nga asteroids morearea na te nui o te rahi me tona tata ki te orbit o Papa. Heoi, ko te kaha ki te aro turuki i te kupenga a NASA mo nga karu whenua me te mokowhiti, tae atu ki a Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, NEOWISE, me te NEO Surveyor e haere ake nei, ka whakarite kia whaia, kia tirotirohia aua toka mokowhiti. I tua atu, ko te radar aorangi a NASA, penei i a Goldstone, ka awhina i te tohu i te rahi, te ahua, me te orbit o te asteroid hei whakanui ake i to maatau mohiotanga ki enei tinana tiretiera.

Ahakoa te rahi me te tere o te asteroid 2004 UUI ka waiho hei kaupapa whakahirahira mo nga kaitirotiro arorangi me te hunga kaingākau mokowhiti, he mea nui kia mau tonu te mataaratanga ina tae mai ki te aro turuki i nga asteroids tino morearea. He mea nui te mataki tata ki aua taonga mokowhiti hei whakapumau i te haumaru o te tangata me te mohio ki nga tupono ka tupono.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: Me whai whakaaro tatou mo te asteroid 2004 UUI?

A: E whakau ana a NASA kaore he take mo te whakaohooho tonu mo te asteroid 2004 UUI. Kua tino rangahaua, a ka haere marie i te whenua hei te 30 o Oketopa.

Q: Me pehea te tirotiro a NASA i nga asteroids penei i te 2004 UUI?

A: Ko te NASA e whakawhirinaki ana ki te whatunga o nga karu atea me te mokowhiti, penei i te Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, NEOWISE, me te NEO Surveyor e haere ake nei, ki te kimi me te whai i nga asteroids tata-Earth pea morearea. Ka whakamahia ano te radar aorangi, penei i a Goldstone, hei tohu i te rahi, te ahua, me te orbit o te asteroid.

Q: He aha te rahi o te asteroid 2004 UUI?

A: Asteroid 2004 UUI i ine i te 620 putu te whanui, ka rite te rahi ki te whare tapere.

Q: He aha te tere o te asteroid 2004 UUI?

A: E ai ki nga raraunga CNEOS a NASA, ko te asteroid 2004 UUI e haere ana i te tere whakamiharo o te 62,739 kiromita ia haora (38,996 maero ia haora) i te mea e tere ana i te waahi.

Q: Ko te asteroid 2004 UUI he riri tonu ki te Ao?

A: Kao, karekau he riri asteroid 2004 UUI ki te whenua. Ka haere marie i to tatou paraneta i te tawhiti 2.53 miriona maero.