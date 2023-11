Te Huarahi Kati Whakamiharo o Asteroid 2022 JF: He Tutaki Toka Mokowhiti

By

I roto i tetahi huihuinga nui o te rangi, ko te asteroid kua kiia ko Asteroid 2022 JF e matapaetia ana ka rere atu i to tatou ao i tenei ra, Noema 3rd. E ai ki nga korero a NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), ko tenei huarahi asteroid ka tino tata ki te whenua, me te tata tata ki te 5.8 miriona kiromita. Na tona tere ka eke ki te tere miiharo o te 61,744 kiromita ia haora, ka rere a Asteroid 2022 JF ki roto i te mokowhiti tata rite te tere o te waka mokowhiti.

No te roopu Apollo o Near-Earth Asteroids, kua whakaingoatia tenei toka mokowhiti i muri i te asteroid 1862 Apollo asteroid, i kitea tuatahi e te kaitirotiro arorangi a Karl Reinmuth i nga tau 1930. Ko nga asteroids i roto i tenei roopu e mohiotia ana ko nga mea whakawhiti whenua, kei a ratou nga toki ahua-nui nui atu i to to tatou ao.

Engari he pehea te nui o tenei asteroid whakahihiri? Tata ki te 120 putu te whanui, he rite te nui o te ahua o te waka rererangi, he iti ake te ahua o te asteroid rongonui o Chelyabinsk i pahuatia te taone nui o Ruhia i te tau 2013. Ko te asteroid o Chelyabinsk i nui te kino o nga whare e 7,000 ka mahue 1,000 nga tangata i whara i nga maramara karaehe e rere ana.

Ahakoa te whakapae rongonui a Alvarez i te ngaronga o te mokoweri ki tetahi asteroid i pa ki to tatou ao neke atu i te 65 miriona tau ki muri, kua puta ake nga tirohanga e pa ana ki te huarahi tika o te maiki. E ai ki te tohunga ahupūngao rongonui a Brian Cox, ko te asteroid nui, nana nei i tuku he kowhatu 140 kiromita te roa, i peia atu i tona ara tuatahi e tetahi atu ko Jupiter, te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha Solar. Ko Jupiter, e kiia ana ko te kaihanga me te kaiwhakangaro o nga ao, kei a ia te kaha ki te tarai i nga asteroids ki te tukinga kino ki te whenua.

I a tatou e kite ana i te pahemotanga o Asteroid 2022 JF, kia miharo tatou ki te tino nui me nga mea ngaro o enei huihuinga o te ao, e maumahara ana ki to tatou waahi i waenga i te whanuitanga o to tatou ao.

FAQ

P: Kia pehea te tata ka tae mai a Asteroid 2022 JF ki te Ao?

A: Ko te Asteroid 2022 JF e tika ana kia tata ki te whenua i te tawhiti o te 5.8 miriona kiromita.

P: Kia pehea te tere o te neke a Asteroid 2022 JF?

A: Ko tenei asteroid tata ki te whenua e tere haere ana i te waahi i te tere o te 61,744 kiromita ia haora.

P: Kia pehea te nui o Asteroid 2022 JF?

A: Tata ki te 120 putu te whanui o te asteroid, ka rite te rahi ki te rererangi.

P: He aha te whakapae a Alvarez?

A: Ko te whakapae a Alvarez e kii ana na te paahitanga asteroid neke atu i te 65 miriona tau ki muri na te mate o nga mokoweri. E kii ana tera pea i paopao te asteroid ki runga i te tukinga ki a Papa e Jupiter, te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar.