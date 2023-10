Ka whai a NASA i te Asteroid 2023 TG14 i a ia e haere ana i te whenua i te tawhiti tata

Kua tukuna e NASA nga korero hou mo te tata tata o Asteroid 2023 TG14 ki te whenua. Ko tenei asteroid, me te ingoa kua tohua ko Asteroid 2023 TG14, kei te haere ki to tatou ao, me te tumanako ka pahemo hei te 26 o Oketopa. Kua ata tirotirohia e te NASA tana orbit ma te whakamahi i te huinga o nga amiorangi me nga karu, penei i a NEOWISE me Pan-STARRS.

Ko te Asteroid 2023 TG14 e matapaetia ana ka tata ki te whenua i te tawhiti 1.5 miriona kiromita. E neke ana i te tere tata ki te 24,153 kiromita ia haora i a ia e whai ana i tona orbit. Ko tenei asteroid no te roopu Apollo o Near-Earth Asteroids, e tohuhia ana e o raatau toki ahua-nui nui ake i to Papa.

Ahakoa ko te tata o tenei toka mokowhiti kei te awangawanga etahi, ka kii a NASA kaore he riri. Me te whanui o te 77 putu noa, karekau i te whakarōpūtia hei Ahaa Whakatupato. Ki te titiro, he rite te rahi o te asteroid ki te rererangi. I tua atu, ehara tenei i tana tutakitanga tuatahi ki te Ao, i te mea i pahemo i mua i te tawhiti 4.1 miriona kiromita i te Oketopa 16, 1917.

Mo nga huihuinga a meake nei, ka tata ano a Asteroid 2023 TG14 i te Oketopa 24, 2024, tata ki te 2.5 miriona kiromita te tawhiti. Ma te tirotiro me te rangahau tonu, e whai ana nga kaiputaiao kia pai ake te maarama ki enei taonga o te rangi me o raatau huarahi. Ma te ako i o raatau hanganga o roto me o raatau tohatoha taumaha, ka kohia nga maaramatanga nui hei awhina i nga misioni mokowhiti a muri ake nei, penei i nga Miihana DART (Double Asteroid Redirection Test).

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te Asteroid 2023 TG14?

Ko te Asteroid 2023 TG14 he Asteroid Tata ki te Whenua e haere ana ki te whenua i tenei wa, a ko te tumanako ka tata tata a te Oketopa 26, 2023.

Kia pehea te nui o Asteroid 2023 TG14?

E ai ki a NASA, ko te Asteroid 2023 TG14 he 77 putu te whanui, he rite te rahi ki te waka rererangi.

He riri a Asteroid 2023 TG14 ki te Ao?

Kao, karekau a Asteroid 2023 TG14 i whakarōpūtia hei Ahaa Moorearea, kare hoki he riri mo te Ao.

Ka haere ano a Asteroid 2023 TG14 i te whenua a muri ake nei?

Ae, ko te Asteroid 2023 TG14 ka tata atu ki te whenua i te Oketopa 24, 2024, tata ki te 2.5 miriona kiromita te tawhiti.